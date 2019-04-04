Генпрокуратура требует изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова его дворцы

Официальный представитель прокуратуры России Александр Куренной сообщил, что надзорное ведомство подало в суд иск с требованием изъять у арестованного по подозрению в получении крупной взятки бывшего руководителя Марий Эл Леонида Маркелова, имущество на сумму более 1,5 миллиардов рублей.

Речь идет о 120 объектах недвижимости, в том числе жилые дома-дворцы членов семьи Маркелова, построенных в стиле "ренессанс", и изъятых во время обысков 8,5 миллионах рублей, 224 тысячах долларов США и 660 тысячах евро.

Напомним, что Леонида Маркелова задержали сразу после того, как он сложил с себя полномочия главы Марий Эл в апреле 2017 года. Его заподозрили в получении взятки в крупном размере.

Вместе с экс-главой региона в коррупционном преступлении заподозрили предпринимателя Николая Криваша и генерального директора коммерческой структуры Наталью Кожанову.

По версии следствия, через Кожанову Криваш и передавал более 235 миллионов рублей взятки. Деньги предназначались за покровительство и содействие при получении государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Отметим, что судебный процесс по делу Маркелова состоится в Нижнем Новгороде.