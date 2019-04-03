2019-04-03T10:57:54+03:00
Общество

Пять лет вместе: Tele2 подводит итоги интеграции с «Ростелекомом»

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Tele2 подвела итоги интеграции с мобильными активами «Ростелекома». Благодаря сделке за пять лет территория присутствия Tele2 расширилась с 41 региона до 66, число абонентов компании увеличилось на 78%, а рост выручки составил почти 120%. Оператор развернул сети 3G/4G по всей стране, сменил стратегию дискаунтера на lifestyle enabler и установил «другие правила» на рынке мобильной связи.

Tele2 и «Ростелеком» объявили об объединении мобильных активов и создании нового федерального сотового оператора на базе Tele2 в феврале 2014 года. Уже в марте был закрыт первый этап сделки: под операционный и финансовый контроль Tele2 перешли семь дочерних сотовых компаний «Ростелекома». Это «Скай Линк», «Нижегородская сотовая связь», «Байкалвестком», «БИТ», «Волгоград GSM», «Енисейтелеком» и «АКОС».

В августе 2014 года «Ростелеком» внес в капитал совместного предприятия 100% акций ЗАО «РТ-Мобайл», что закрыло второй этап сделки. Присоединение активов «Ростелекома» вывело компанию на новый уровень развития. Так, число регионов Tele2 увеличилось с 41 до более чем 60. Благодаря сделке компания получила лицензии 2G/3G во всех федеральных округах и 4G-лицензию на всю территорию страны. Осенью 2015 года Tele2 вышла на рынок Московского региона, что закрепило за оператором статус федерального. После запуска сети в Ивановской области в конце марта этого года общее число регионов компании выросло до 66, а 4 апреля с выходом в Ярославль оно увеличится до 67.

По итогам 2013 года, до интеграции с «Ростелекомом», число абонентов компании составляло 23,7 млн, а на конец 2018 года – 42,3 млн. Таким образом, оставаясь единственным растущим оператором на рынке мобильной связи, Tele2 увеличила число клиентов на 78%. За 5 лет выручка компании выросла с 65,3 млрд рублей до 143,2 – более чем на 119%. Показатель EBITDA за это время увеличился на 80% с 24,2 млрд до 43,7 млрд рублей. По итогам 2018 года компания впервые вышла на чистую прибыль 2,7 млрд рублей. На фоне динамичного развития сетей 3G/4G показатель CAPEX вырос в 4,3 раза с 5,9 млрд до 25,5 млрд рублей.

Всего за 3,5 года компания завершила масштабную программу строительства сетей высокоскоростного интернета, что стало беспрецедентным для российского телекома по срокам реализации проектом. Благодаря активному развитию 3G/4G, доступности недорогих смартфонов и распространению пакетных тарифов качественно изменилась абонентская база Tele2. По итогам декабря 2018 года проникновение смартфонов в сети Tele2 по России составило 67%, при этом доля LTE-устройств среди них превысила 70%. В Московском регионе, где Tele2 работает на сетях 3G/4G, аудитория исторически состоит из активных пользователей интернета. Здесь смартфоны есть у 97% клиентов, а доля 4G-аппаратов в общем числе устройств в декабре 2018 года достигла 80%.

Число активных пользователей дата-сервисов с 2014-го по 2018 год выросло в 4 раза. Показатель MBOU, который демонстрирует потребление дата-трафика на абонента, увеличился в 66 раз. Фокус на развитии услуг передачи данных и инновационных сервисов позволил Tele2 привлечь более высокодоходную аудиторию: показатель ARPU за пять лет вырос на 20%.

За пять лет Tele2 разработала новые подходы к работе на зрелом высококонкурентном рынке. Для набора абонентской базы компании необходимо было пересмотреть стратегию дискаунтера и найти тот уникальный дифференциатор, который бы отличал компанию от конкурентов. Для этих задач была сформирована новая стратегия lifestyle enabler, а в поддержку ее принципов – коммуникационная платформа «Другие правила». Tele2 сосредоточилась на запуске инновационных сервисов. Такими продуктами стали, например, тарифный конструктор и перенос неизрасходованных пакетных услуг на следующий месяц. В продолжение «Других правил» Tele2 также предоставила клиентам возможность делиться интернет-трафиком и пользоваться рядом услуг даже при отрицательном балансе.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Сделка с «Ростелекомом» открыла новый этап в истории компании. Доступ к федеральным лицензиям, масштабная стройка сетей по всей стране, запуск операций в Московском регионе закрепили за Tele2 статус федерального оператора. За эти годы мы добились выдающихся операционных и финансовых показателей, сформировали репутацию трендсеттера на рынке мобильной связи, установили эталонные стандарты сервиса и улучшили качество клиентской базы. Tele2 завоевала лояльность технологически продвинутой аудитории, которая активно пользуется интернетом и подталкивает нас к регулярному запуску новых эксклюзивных сервисов. Мы уверены, что нас ждет много интересных проектов, которые связаны с цифровизацией экономики, расцветом IoT и наступлением эры 5G».

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 66 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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