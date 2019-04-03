"Весна в этом году ранняя, но затяжная": Синоптики рассказали, когда в Татарстан придет долгожданное тепло

Весна медленно, но верно вытесняет зиму с территории Татарстана. Так, по словам заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессора Юрия Переведенцева, серьезное потепление произойдет уже на этой неделе.

- Синоптическая ситуация текущей недели будет обусловлена гребнем антициклона, центр которого находится в Беларуси. Так, в ближайшие дни в Казани будет солнечно, без осадков, - заявил Переведенцев.

Так, в среду, 3 апреля, ожидается до 4 градусов тепла днем и до 3 мороза ночью. В четверг, 4 апреля, ожидается небольшая облачность и без осадков: воздух днем прогреется до 5 градусов тепла, ночью - до 1 градуса мороза.

- Весна в этом году ранняя, но из-за обильных снегопадов – затяжная. В минувшее воскресенье, по данным метеостанции КФУ, воздух днем прогрелся до плюс 8,5 градусов, - констатировал профессор Переведенцев.

Резкий скачок к потеплению произойдет уже в пятницу, 5 апреля. Под влиянием циклона, в столице Татарстана возможны осадки в виде небольшого дождя. При этом, плюсовые значения температуры будут не только днем, но и ночью. Постепенно температура будет расти. Например, 7 апреля ночью столбик термометра поднимется до 3 градусов тепла, а днем - до 8 градусов выше нуля.

Подводя итоги минувшего месяца, Переведенцев сообщил, что, по данным метеостанции Казанского университета, среднемесячная температура составила на 3,5 градуса выше нормы, выпало вдвое больше осадков при норме 34 миллиметра.