2019-04-03T09:31:51+03:00
Общество

«БИМ-радио» разыгрывает путевку в Турцию на 100 000 рублей

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На «БИМ-радио» стартует акция «Полет в лето» для тех, кто устал от слякоти, серости и холода, и жаждет лета, солнца и моря!

С 3 по 15 апреля у каждого слушателя радиостанции есть возможность выиграть путевку на 100 000 рублей в солнечную Турцию!

Для участия в акции необходимо правильно ответить на вопрос ведущего, который прозвучит в эфире утреннего шоу «Утромены» (с 07:00-10:00), дневного проекта «Рабочий полдник» (с 12:00 -15:00) или в вечернем шоу «АкунаМатата» (с 17:00 до 20:00). Ответы принимаются в виде смс на короткий номер 4647*.

Слушатели, приславшие верный ответ, проходят в финал акции.

В акции могут принять участие не только слушатели, а также пользователи социальных сетей «Instagram» и «ВКонтакте».

Ежедневно в сторис аккаунта @bimradio будет появляться по 1 вопросу, для ответа на который, необходимо будет перейти по ссылке и ответить на вопрос в специальной форме.

В группе «БИМ- радио» будет проходить игра «Отгадай страну по фото».

В общий финал также проходят все, кто верно ответит на вопросы в «Instagram» и «ВКонтакте».

Финал акции состоится в рамках утреннего шоу «Утромены» с 07:00-10:00, 16 апреля.

*стоимость сообщения 6 рублей с учетом НДС для всех операторов сотовой связи.

*Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков по результатам акции, сроках, месте их получения - на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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