"Я женщина, а не посудомойка": в центре Казани у феминисток отняли плакаты и облили кофе

"Война полов" - дело неблагодарное и крайне неоцененное. Молодая женщина в рекламе бытовой техники со всех телевизоров вещает, что она "женщина, а не посудомойка", на что девушки из Астрахани опубликовали целую серию фото, где обыгрывали прозвища, которыми сильный пол порой "награждает" прекрасных представительниц человечества: "Это телка, а я - женщина".

Захотели сделать нечто подобное в центре Казани и три юные активистки. Смелости хватило только на то, чтобы выйти на улицу Баумана и взять в руки плакаты и прикрыть лица медицинскими масками. В ответ получили неадекватную реакцию от прохожего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/701002" frameborder="0"></iframe> В центре Казани у феминисток отняли плакаты и облили кофе.соцсети

Сперва молодой человек просто снимал все на телефон, а затем неожиданно для девушек выхватил из их рук сначала один плакат, потом второй. Ошеломленные на миг активистки решили отобрать их обратно, но "борец" с феменистками плеснул в них из стаканчика с кофе.

В результате представитель сильного пола сбежал, а девушки, мокрые и уже без плакатов, вяло попытались его преследовать.