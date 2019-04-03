2019-04-03T16:55:25+03:00
Общество

"Я женщина, а не посудомойка": в центре Казани у феминисток отняли плакаты и облили кофе

Молодой человек, который это сделал, сначала просто снимал девушек на мобильный телефон [видео]
Лика ИСАЕВА
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Девушки с плакатами зачем-то скрывали свои лица за медицинскими масками.Девушки с плакатами зачем-то скрывали свои лица за медицинскими масками.Фото: скриншот с видео
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"Война полов" - дело неблагодарное и крайне неоцененное. Молодая женщина в рекламе бытовой техники со всех телевизоров вещает, что она "женщина, а не посудомойка", на что девушки из Астрахани опубликовали целую серию фото, где обыгрывали прозвища, которыми сильный пол порой "награждает" прекрасных представительниц человечества: "Это телка, а я - женщина".

Захотели сделать нечто подобное в центре Казани и три юные активистки. Смелости хватило только на то, чтобы выйти на улицу Баумана и взять в руки плакаты и прикрыть лица медицинскими масками. В ответ получили неадекватную реакцию от прохожего.

В центре Казани у феминисток отняли плакаты и облили кофе.соцсети

Сперва молодой человек просто снимал все на телефон, а затем неожиданно для девушек выхватил из их рук сначала один плакат, потом второй. Ошеломленные на миг активистки решили отобрать их обратно, но "борец" с феменистками плеснул в них из стаканчика с кофе.

В результате представитель сильного пола сбежал, а девушки, мокрые и уже без плакатов, вяло попытались его преследовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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