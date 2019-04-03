У тигренка Луны, которого изъяли вместе с наркотиками, обнаружили катаракту

История о тигренке по кличке Луна, который был изъят в Набережных Челнах вместе с наркотиками, получила очередное продолжение. В то время, пока в городском суде татарстанского автограда рассматривается дело об официальной передаче его в зооботсад Казани, у животного выявили проблемы со здоровьем.

Так, у Луны обнаружили катаракту, которая, по одной из версий, развилась от частых фото и видео вспышек. Маленький хищник нуждается в помощи ветеринаров, но получить ее законно пока не может, так как пока остается ничьим. Сообщает «Татарcтан 24»

Напомним, Луна родилась 20 октября 2018 года. А 23 января 2019-го ее за 350 тысяч рублей приобрел муж жительницы татарстанского автограда Камельдиновой, которого впоследствии арестовали за хранение наркотиков.

Женщина поселила животное в квартире, где жила с мужем и двумя детьми. Не остановило ее ни отсутствие разрешения на содержание и разведение тигра в полувольных условиях, ни запрет на проживание дикого животного в жилом помещении. При этом хозяйка все же оформила для Луны паспорт и вживила ей чип с идентификационным номером.

Теперь в городском суде Набережных Челнов рассматривается ходатайство о определении для хищника нового места жительства Казанский зооботсад. Сама Камельдинова сразу после этого отказалась от права собственности на Луну из-за отсутствия финансовых и бытовых возможностей, а также условий для надлежащего содержания дикого животного.

Известно, что 8 апреля состоится заседание, на которое явится представитель Росимущества, чтобы официально принять зверя. Как только будут соблюдены все процедуры, Луну законно начнут лечить ветеринары. Сейчас животное находится в казанском зооботсаде неофициально.