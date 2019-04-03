Интернет-пользователи обсуждают короткий видеоролик, где главное действующее лицо - председатель союза писателей Татарстана Данил Салихов. Он исполняет песню на русском языке "Родина":

"Вижу чудное приволье,

Вижу нивы и поля -

Это русское раздолье,

Это русская земля!"

Автор этой песни - российский оперный певец и педагог Сергей Лемешев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/700959" frameborder="0"></iframe> Председатель союза писателей Татарстана спел студентам про Родину.соцсети

- Песню пел? А где, не знаете? Я ведь много где пою, - улыбается Данил Салихов. - "Родину" я исполнял недавно в Калининграде на встрече наших писателей и общественности области во время мероприятий празднования 110-летия татарского поэта Фатиха Карима. И еще в Елабуге месяц назад. Там проходила встреча со студентами КФУ, будущими писателями.

Прекрасный оперный тенор мог бы получиться из студента музыкального училища, если бы сам студент Салихов не ушел с третьего курса. Он решил стать актером, и ушел в театральное училище, где постигал азы мастерства у Народного артиста СССР Марселя Салимзянова.

- Я там долго работал, и мне однажды сказали, узнав, что я ушел из музыкального училища "Ну и дурак", - признается "КП-Казань" Данил Салихов. - Вы меня пригласите, я вам тоже спою!