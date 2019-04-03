2019-04-03T11:11:27+03:00
Общество

"Любят запах чак-чака и эчпочмака": в Казани мужчина продает двух попугаев, говорящих на татарском языке

Кроме того, автор объявления готов учить и чужих птиц
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: avito.ru/kazanФото: avito.ru/kazan
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День дурака прошел, а похожая на шутку информация в интернете появляться не перестала. Так, на популярном сайте появилось сообщение о двух волнистых попугаях из Казани, которые, якобы, умеют говорить по-татарски. Автор объявления, некто Равиль, готов отдать птиц за 100 тысяч рублей.

- Два попугая умеют говорить на двух диалектах татарского языка. Попугай с зелеными перьями говорит на мишарском диалекте, а синеперый говорит на казанском диалекте. Регулярно ругаются между собой, но не могут жить в разлуке. Чтут и уважают татарскую культуру. Любят запах чая, чак-чака и эчпочмака. Зеленоперый попугай знает первый куплет гимна Татарстана, а синеперый поет припев этого гимна, - сообщает автор объявления.

Данное объявление было размещено во вторник, 2 апреля. Немногим раньше, Равиль объявил о собственном курсе по обучению попугаев татарскому языку. За одно занятие мужчина берет 5 тысяч рублей.

- Преподаватель проводит с попугаем 2 занятия в неделю, в рамках которых учит с ним алфавит, базовые фразы. Через 5 занятий ваш попугай будет говорить по-татарски, а если вы оплатите отдельный спецкурс (10 занятий), то ваш попугай научит вас говорить по-татарски. Занятия проводятся на территории заказчика, но в отдельных случаях можно научить попугая добираться до места жительства педагога (отдельный спецкурс 20 занятий). Возможны другие спецкурсы на усмотрения заказчика. Стоимость 1 занятия 5000 рублей. При покупке курса обучения татарскому языку попугая один спецкурс в подарок. Рассрочка гарантирована, - сообщает «педагог».

ИСТОЧНИК KP.RU

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