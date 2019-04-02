2019-04-02T15:36:35+03:00
Общество

Бездомные животные не при чем: Стали известны три версии заражение ульяновских суворовцев эхинококкозом

Все они связаны с продуктами питания
Мария ЛУКОЯНОВА
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Курсанты Ульяновского суворовского училища заразились эхинококкозомКурсанты Ульяновского суворовского училища заразились эхинококкозомФото: Из материалов пресс-службы
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В Ульяновске продолжается расследование уголовного дела по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей". Напомним, что о заражении курсантов Ульяновского Гвардейского суворовского военного училища стало известно 30 января. Во время планового обследования курсантов у 26 подростков обнаружили эхинококкоз.

Военная прокуратура Ульяновского гарнизона начала доследственную проверку, а обеспокоенные жители выдвигали разные версии возникновения болезни - от контакта с бродячими животными, до умышленной диверсии на пищеблоке училища.

- По факту массового заболевания учащихся Ульяновского гвардейского суворовского военного училища возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей", - сообщили в Главном военном управлении СУ СК России.

Расследование этого уголовного дела продолжается, и стали известны три основные версии причин заражения курсантов. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил депутат Госдумы России от Ульяновской области Алексей Куринный. Он отправил запрос в Главную военную прокуратуру России, и получил ответ:

"Отрабатываются три основные версии возникновения источника заболевания: поставка в училище продукции (овощей, зелени, фруктов и мяса (печень) говядины с личинками эхинококка); недостаточная термическая обработка (прожарка, проварка) мяса, нарушение санитарных и эпидемиологических норм при мытье указанных продуктов питания; умышленные действия третьих лиц по заражению (загрязнению) пищи в процессе ее приготовления в столовой". Этот документ подписал заместитель Генерального прокурора России - главный военный прокурор Валерий Петров.

Все заболевшие, а это 54 человека - как бывшие курсанты училища, так и настоящие, признаны потерпевшими и проходят лечение. По делу назначено 13 паразитологических судебных экспертиз, итоги которых еще не известны - экспертизы еще не завершены.

СПРАВКА "КП"

Эхинококк (лат. Echinococcus) — род ленточных червей отряда циклофиллид (Cyclophyllidea). Половозрелые особи паразитируют в кишечнике псовых (собак, волков, шакалов), реже встречаются у кошек. Личинки эхинококков — опасные паразиты человека, вызывающие эхинококкозы.

Эхинококкоз (лат. Echinococcosis) — гельминтоз из группы цестодозов, характеризующийся образованием в печени, лёгких или других органах и тканях паразитарных кист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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