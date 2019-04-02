2019-04-02T14:28:38+03:00
Общество

«Хороший защитник, и поездки интересные»: Хоккеисты «Ак Барса», работая таксистами, выполнили 170 заказов

Больше всего поездок совершили Рафаэль Батыршин, Максим Пестушко и Данис Зарипов
Алина НИЗАМОВА
Поделиться:
Максим Пестушко.Максим Пестушко.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Накануне, в день смеха, хоккеисты «Ак Барса» совместно с «Яндекс.Такси» провели акцию и на день сменили профессию. Игроки в роли водителей такси развозили казанцев по городу.

Всего на линии было 20 машин, за руль которых сели 16 игроков «Ак Барса» и 4 хоккеиста «Барса», а проехаться с кумирами можно было с 13:00 до 18:00. За это время спортсмены успели выполнить 170 заказов и проехать более 874 километров. Самая длинная поездка была выпала нападающему казанцев Раделю Фазлееву и составила чуть больше 24 километров.

Корреспондент «КП-Казань» тоже проехала на необычном такси с экс-форвардом сборной России Максимом Пестушко, который рассказал, что хоккеисты между собой заключили пари.

– Мы даже с ребятами между собой небольшое пари заключили, кто больше заработает. Надеюсь, пассажиры на деньги кидать не будут, – со смехом рассказал «КП-Казань» хоккеист.

Победителем спора оказался Алексей Потапов. А больше всего заказов – по 13 –выполнили как раз Максим Пестушко и Рафаэль Батыршин. Данис Зарипов сделал 12 поездок, а Федор Малыхин, Роман Манухов и Алексей Потапов – по 11.

Так выглядели машины водителей-хоккеистов. Фото: Алина НИЗАМОВА

Так выглядели машины водителей-хоккеистов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Прокатившись с игроками болельщики оставляли в приложении такси отзывы с пятью звездами, хвалили за водителей за интересную беседу и конечно оставляли отзывы. Среди них, например, такие послания: «Удачи на играх», «Это лучшая поездка Спасибо большое!», «Отличный водитель!!! И человек!», «Хороший защитник, и поездки интересные)» (орфография и пунктуация авторов — сохранены — прим.ред.).

Все заработанные игроками деньги перечислят в благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой, с которым казанский клуб сотрудничает долгое время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ак Барс»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Сорвало солнечные батареи, сорвало ветроуказатель»: Лодку Федора Конюхова трижды перевернул сильный шторм в океане
Сын легендарного путешественника Оскар Конюхов рассказал «КП», что это первый случай за весь поход, когда весельную лодку перекрутило на 360 градусов [видео]
Новости 24
В Чувашии купят 17 лесопатрульных машин для тушения пожаров за 30,7 миллиона рублей
Начиная с апреля каждый первый вторник месяца вход в госмузеи и музеи-заповедники Татарстана будет бесплатный
"Поврежден, но не сломлен": Певец Элвин Грей выступил на концерте в Набережных Челнах со сломанной рукой
В Казани под мостом «Миллениум» создадут спецзону для самореализации городской молодежи
Половина татарстанских призывников будут служить в сухопутных войсках
В Марий Эл бездомный мужчина погиб под колесами поезда
В Татарстане парень и девушка вызвали в сауну проститутку, а та их обокрала
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на 60%
Сити-менеджер Чебоксар поручил главам районов заняться брошенными в городе машинами
В Казани прогнозируют резкое ухудшение погоды
«Сердце актера остановилось незадолго до выхода на сцену»: скончался народный артист Марий Эл Виктор Гришин
В Чувашии на строительство четырех котельных выделят порядка 240 миллионов рублей
В этом году в Татарстане отремонтируют 933 многоквартирных дома
В Казани двое взрослых и четверо детей отравились угарным газом
Челнинец потребовал туркомпанию возместить 765 тысяч рублей за испорченный отдых в Дубае
В Чувашии мужчину за сексуальные игры с 5-летней девочкой посадили на 12 лет
Чебоксарец угрожал взорвать пятиэтажку вместе с жильцами
Ради продолжения Московского проспекта в Набережных Челнах изымут 31 участок
Госавтоинспекция Казани разыскивает водителя, который сбил 55-летнего мужчину и скрылся
В Ульяновске мужчина умер прямо в бассейне
3 апреля в четырех районах Казани отключат электричество
Казанцев испугали сирена, прозвучавшая над городом
В Чувашии неплательщика алиментов выдало его нервное поведение на остановке
В Йошкар-Оле мужчина сломал нос сотруднице полиции