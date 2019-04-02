«Хороший защитник, и поездки интересные»: Хоккеисты «Ак Барса», работая таксистами, выполнили 170 заказов

Накануне, в день смеха, хоккеисты «Ак Барса» совместно с «Яндекс.Такси» провели акцию и на день сменили профессию. Игроки в роли водителей такси развозили казанцев по городу.

Всего на линии было 20 машин, за руль которых сели 16 игроков «Ак Барса» и 4 хоккеиста «Барса», а проехаться с кумирами можно было с 13:00 до 18:00. За это время спортсмены успели выполнить 170 заказов и проехать более 874 километров. Самая длинная поездка была выпала нападающему казанцев Раделю Фазлееву и составила чуть больше 24 километров.

Корреспондент «КП-Казань» тоже проехала на необычном такси с экс-форвардом сборной России Максимом Пестушко, который рассказал, что хоккеисты между собой заключили пари.

– Мы даже с ребятами между собой небольшое пари заключили, кто больше заработает. Надеюсь, пассажиры на деньги кидать не будут, – со смехом рассказал «КП-Казань» хоккеист.

Победителем спора оказался Алексей Потапов. А больше всего заказов – по 13 –выполнили как раз Максим Пестушко и Рафаэль Батыршин. Данис Зарипов сделал 12 поездок, а Федор Малыхин, Роман Манухов и Алексей Потапов – по 11.

Так выглядели машины водителей-хоккеистов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Прокатившись с игроками болельщики оставляли в приложении такси отзывы с пятью звездами, хвалили за водителей за интересную беседу и конечно оставляли отзывы. Среди них, например, такие послания: «Удачи на играх», «Это лучшая поездка Спасибо большое!», «Отличный водитель!!! И человек!», «Хороший защитник, и поездки интересные)» (орфография и пунктуация авторов — сохранены — прим.ред.).

Все заработанные игроками деньги перечислят в благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой, с которым казанский клуб сотрудничает долгое время.