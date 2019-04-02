"Они что, совсем с ума сошли?": Проезд в маршрутках Ульяновска может подорожать до 35 рублей

В первый день апреля в Ульяновске подорожал проезд в трамваях и троллейбусах. Новая цена проезда составила 20 рублей. При этом, проехать по безналичному рассчету можно будет на 2 рубля дешевле.

ОТКУДА ТАКИЕ ЦИФРЫ?

Чуть ранее повысилась стоимость проезда и в маршрутках. Причем, сразу на три рубля. Новый тариф составил 27 рублей. Перевозчики мотивировали это стандартными фразами, мол, все дорожает - бензин, комплектующие, да и автобусы обновлять не помешает.

Естественно, что такой рост цены не порадовал горожан. Отреагировали и депутаты, которые обратились в антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность роста цены проезда в маршрутках.

"ЕСЛИ ВЛАСТЬ ДАСТ СЛАБИНУ, ТО ПОДОБНЫЕ ЦЕННИКИ СТАНУТ РЕАЛЬНЫМИ"

При этом, по словам депутата ульяновской городской думы Антона Антипова, рост цены проезда в маршрутках может продолжиться уже летом.

- Безусловно, это правильная инициатива и уверен, что УФАС, внимательно разобравшись, примет решение о признании действий «маршрутчиков» монопольным сговором, заставив вернуть цены на проезд на прежний уровень. Но проблему этот шаг не решит, так как городу нужен свой муниципальный оператор с достаточной городской поддержкой. Представитель «ТРАНСПОРТНОГО АЛЬЯНСА» В.М. Сидоренко заявил, что с введением онлайн-касс с 1 июля горожанам следует приготовиться к росту тарифов в дневное время до 30 рублей, а в вечернее до 35. В текущей ситуации, если власть даст слабину, то подобные ценники станут абсолютно реальными. Лишь создав конкурентную среду, удастся не допустить повышения цен. Глубоко убежден, что такое понятие как «маршрутка» должно уйти в историю. Но здесь одного желания депутата недостаточно. Необходима и мощная поддержка городской исполнительной власти, - цитирует Антипова Улпресса.

"А ЧТО НЕ СОТКА СРАЗУ?"

Узнав о том, сколько, возможно, придется платить за проезд с лета, жители Ульяновска пришли в тихий ужас. В соцсетях появились десятки постов и сотни комментариев. Основная мысль, что перевозчики сошли с ума, а цена проезда, меж тем, медлено, но верно приближается к московским стандартам.

- Они что, совсем с ума сошли? Какие 35 рублей? В Казани проезд стоит 27, в Самаре - 28 рублей, но там ездят большие, комфортабельные автобусы, а у нас 35 за душную "Газель"-шпротовоз?

- В Москве столько проезд стоит. Вы чего?

- А что не сотка сразу?

- В Москве маршрутки стоят 30-35р. Но и зарплата в Москве в два раза больше чем в Ульяновске. О чем думают поднимая такую стоимость?

Выходом в сложившейся ситуации Антипов считает создание муниципального перевозчика, тарифы которому устанавливались бы городом. В такой ситуации частные перевозчики не смогут навязывать свои условия, а будут вынуждены идти на понижение цены, чтобы не остаться без пассажиров.

Кстати, в течение трех лет в Ульяновске должны появиться 250 новых автобусов, в первую очередь, речь идет о машинах большой вместимости.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОДНОГО ПАССАЖИРА В ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ - 28 РУБЛЕЙ

Пока же выбор у горожан небольшой - либо маршрутки, либо электротранспорт. По словам директора МУП «Ульяновскэлектротранс» Александра Мясникова, рост цены с 17 до 20 рублей был неизбежен ввиду подорожания коммунальных услуг, а также услуг и товаров, необходимых для ремонта подвижного состава. И хотя предприятие получает субсидии из городского бюджета, этих денег все равно не хватает – на этот год заложено 200 миллионов. По расчетам за 2018 год себестоимость перевозки одного пассажира составила почти 28 рублей.

— Перед предприятием стоит задача не только в осуществлении перевозок городского населения, но и повышении их качества. Износ трамвайных путей достиг критического значения, в частности с 2007 года при необходимости проведения ежегодного ремонта тринадцати километров, своими силами отремонтированы лишь три участка: на улицах Марата, Радищева и стрелка на пересечении Минаева с Железной Дивизии, — цитирует официальный портал города начальника управления дорожного хозяйства и транспорта Ульяновска Игоря Бычкова.

По его словам, в планах на этот год ремонтные работы на Верхнеполевой улице и Тимирязева. Помимо того, в предаварийном состоянии находятся пути на Локомотивной, Кирова, Пушкарева, Октябрьской, проспекте Гая, что также необходимо исправлять. А стоимость таких работ — удовольствие не дешевое: цена перекладки одного километра пути составляет порядка 25 миллионов рублей.