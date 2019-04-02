Татарстанские врачи спасли жизнь бизнесмену из Германии, которому стало плохо в аэропорту

Бизнесмен из Германии Гюнтер Шайбе часто ездит в Татарстан, так как ведет здесь проект. В минувшую субботу, 30 марта, 72-летний мужчина должен был вылететь в родной город Штральзунд, но в международном аэропорту «Казань» ему стало плохо. Гюнтер упал в обморок и был оперативно отправлен на «скорой» в Республиканскую клиническую больницу.

По информации «Татар-информ», пациент поступил в больницу с подозрением на острый инфаркт миокрада.

- Совместно с кардиологами мы приняли решение о проведении коронографии. Это малоинвазивное исследование, которое оценивает состояние сосудов кровоснабжающих мышцу сердца. Мы выявили сложный субтотальный стеноз огибающий ветви левой коронарной артерии. Провели стентирование. Было установлено три стента. Механически это сложная процедура, но для нас рутинная, – цитирует портал заведующего кабинетом ангиографии отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, врач-хирург высшей категории Андрей Терегулов.

Операция состоялась в ночь с 30 на 31 марта и прошла успешно. В понедельник, 1 апреля, Гюнтер Шайбе отправился домой. Перед своим отлетом бизнесмен поблагодарил татарстанских врачей и отметил, что очень восхищен их обслуживанием и профессионализмом. Кроме того, Шайбе пообещал выразить благодарность российским врачам в российском консульстве в Германии.