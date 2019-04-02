2019-04-02T12:38:11+03:00
Общество

Татарстанские врачи спасли жизнь бизнесмену из Германии, которому стало плохо в аэропорту

72-летний Гюнтер Шайбе поступил в Республиканскую клиническую больницу с подозрением на острый инфаркт миокрада
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Минздрава ТатарстанаФото: пресс-служба Минздрава Татарстана
Изменить размер текста:

Бизнесмен из Германии Гюнтер Шайбе часто ездит в Татарстан, так как ведет здесь проект. В минувшую субботу, 30 марта, 72-летний мужчина должен был вылететь в родной город Штральзунд, но в международном аэропорту «Казань» ему стало плохо. Гюнтер упал в обморок и был оперативно отправлен на «скорой» в Республиканскую клиническую больницу.

По информации «Татар-информ», пациент поступил в больницу с подозрением на острый инфаркт миокрада.

- Совместно с кардиологами мы приняли решение о проведении коронографии. Это малоинвазивное исследование, которое оценивает состояние сосудов кровоснабжающих мышцу сердца. Мы выявили сложный субтотальный стеноз огибающий ветви левой коронарной артерии. Провели стентирование. Было установлено три стента. Механически это сложная процедура, но для нас рутинная, – цитирует портал заведующего кабинетом ангиографии отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, врач-хирург высшей категории Андрей Терегулов.

Операция состоялась в ночь с 30 на 31 марта и прошла успешно. В понедельник, 1 апреля, Гюнтер Шайбе отправился домой. Перед своим отлетом бизнесмен поблагодарил татарстанских врачей и отметил, что очень восхищен их обслуживанием и профессионализмом. Кроме того, Шайбе пообещал выразить благодарность российским врачам в российском консульстве в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Сорвало солнечные батареи, сорвало ветроуказатель»: Лодку Федора Конюхова трижды перевернул сильный шторм в океане
Сын легендарного путешественника Оскар Конюхов рассказал «КП», что это первый случай за весь поход, когда весельную лодку перекрутило на 360 градусов [видео]
Новости 24
В Чувашии купят 17 лесопатрульных машин для тушения пожаров за 30,7 миллиона рублей
Начиная с апреля каждый первый вторник месяца вход в госмузеи и музеи-заповедники Татарстана будет бесплатный
"Поврежден, но не сломлен": Певец Элвин Грей выступил на концерте в Набережных Челнах со сломанной рукой
В Казани под мостом «Миллениум» создадут спецзону для самореализации городской молодежи
Половина татарстанских призывников будут служить в сухопутных войсках
В Марий Эл бездомный мужчина погиб под колесами поезда
В Татарстане парень и девушка вызвали в сауну проститутку, а та их обокрала
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на 60%
Сити-менеджер Чебоксар поручил главам районов заняться брошенными в городе машинами
В Казани прогнозируют резкое ухудшение погоды
«Сердце актера остановилось незадолго до выхода на сцену»: скончался народный артист Марий Эл Виктор Гришин
В Чувашии на строительство четырех котельных выделят порядка 240 миллионов рублей
В этом году в Татарстане отремонтируют 933 многоквартирных дома
В Казани двое взрослых и четверо детей отравились угарным газом
Челнинец потребовал туркомпанию возместить 765 тысяч рублей за испорченный отдых в Дубае
В Чувашии мужчину за сексуальные игры с 5-летней девочкой посадили на 12 лет
Чебоксарец угрожал взорвать пятиэтажку вместе с жильцами
Ради продолжения Московского проспекта в Набережных Челнах изымут 31 участок
Госавтоинспекция Казани разыскивает водителя, который сбил 55-летнего мужчину и скрылся
В Ульяновске мужчина умер прямо в бассейне
3 апреля в четырех районах Казани отключат электричество
Казанцев испугали сирена, прозвучавшая над городом
В Чувашии неплательщика алиментов выдало его нервное поведение на остановке
В Йошкар-Оле мужчина сломал нос сотруднице полиции