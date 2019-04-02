"Красно-синий" не самый сильный: УНИКС второй раз в сезоне обыграл ЦСКА и может выиграть регулярку лиги ВТБ

Победу УНИКСа над ЦСКА в Казани в нынешнем сезоне многие назвали случайной и неожиданной. Действительно, казанцы три с лишним года не могли одолеть "армейцев", а тут сделали это не просто играючи, а где-то даже на классе.

И вот новое свидание команд. 1 апреля москвичи и казанцы сразились в столице России. Команды подходили к матчу в роли лидеров. ЦСКА шел первым, но УНИКС отставал только на одну победу. По сути, матч в Москве стал битвой за лидерство в таблице.

Казанцы с первых же минут показали свой решительный настрой. Вылетиз Еврокубка не оставил подопечным Прифтиса другой возможности пробиться в Евролигу, кроме как через национальный чемпионат. Для этого надо дойти до финала Единой лиги ВТБ. Естественно, что первая строчка по итогам регулярки куда лучше второй.

"Армейцы" явно не ожидали такой прыти от казанцев. В течение двух минут хозяева паркета не могли набрать очков. Затем, правда, попробовали уйти в пятиочковый отрыв, но гости далеко ЦСКА не отпустили. Первая четверть завершилась со счетом 19:17 в пользу москвичей.

Вторую четверть казанцы провели просто отменно. Хозяева паркета не могли взломать плотную оборону УНИКСа. Казанцы же преуспевали не только в обороне, но и в атаке. Как итог - 41:31 в пользу УНИКСа по итогам первой половины игры.

Мириться с таким положением дел "армейцы" не собирались. С первых же секунд третьего игрового отрезка хозяева паркета бросились отыгрываться. Получилось, правда, не сразу. Долгое время казанцы удерживали преимущество и даже довели его до 12 очков. Однако концовка прошла под диктовку ЦСКА. Благодаря двум трехочковым от Серхио Родригеса хозяева сократили разрыв до одного броска со средней дистанции - 54:56.

В четвертой четверти москвичи сравняли счет, а затем началась команды долгое время шли нога в ногу. Все решилось в концовке. В этот момент игроки ЦСКА неожиданно встали, а вот казанцы были в ударе. Точные броски Эджима и Ндура вывели УНИКС вперед, а треха Понкрашова сняла все вопросы о победителе - 83:73 в пользу УНИКСа.

Благодаря этой победе казанцы вплотную приблизились к ЦСКА. У казанцев 17 победи 4 поражения в 21 матче. У "армейцев" - также 4 неудачи, но в 23 играх. Учитывая, что обе очные встречи между командами завершились в пользу УНИКСа. то для того, чтобы грянула сенсация и регулярку лиги ВТБ выиграл кто-то кроме ЦСКА, УНИКСу достаточно выиграть все оставшиеся пять матчей. Цель эта вполне достижима. Так, казанцам предстоят выездные матчи с "Калевом", "Автодором" и "Зеленой Гурой", а также домашние поединки против "Пармы" и "Зенита". Теперь, как говорится, все в руках игроков УНИКСа.