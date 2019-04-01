В Саранске обрушилась часть дома, под завалами погибли два человека
1 апреля в Саранске на территории промзоны по адресу: улица 1-я Промышленная, 21, бригада из четырех рабочих в трехэтажном здании демонтировала бетонный растворный блок. В один из моментов, часть конструкций рухнула. Находящиеся в это время в люльке автовышки две мужчин, а также водитель в кабине техники, оказались под завалами.
Конструкция рухнула на автовышку с рабочими.
Последний получил травмы, но выжил. Двое других погибли. Их тела из-под обломков извлекали сотрудники МЧС.
Тела погибших из-под обломков извлекли сотрудники МЧС.
В чрезвычайном ведомстве сообщают, что, по предварительным данным, работы по демонтажу здания проводились с нарушениями требований безопасности. Поэтому 30-метровая конструкция рухнула на автовышку.
По предварительным данным, работы по демонтажу здания проводились с нарушениями требований безопасности.
Существует угроза обрушения уцелевшей части здания, которое, как выяснилось, не жилое и не эксплуатируется.
По факту данного ЧП начата доследтсвенная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU