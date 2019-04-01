2019-04-01T18:52:25+03:00
Происшествия

В Саранске обрушилась часть дома, под завалами погибли два человека

Есть угроза того, что в руины превратится и уцелевшая часть здания [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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ЧП произошло в пятом часу вечера.ЧП произошло в пятом часу вечера.
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1 апреля в Саранске на территории промзоны по адресу: улица 1-я Промышленная, 21, бригада из четырех рабочих в трехэтажном здании демонтировала бетонный растворный блок. В один из моментов, часть конструкций рухнула. Находящиеся в это время в люльке автовышки две мужчин, а также водитель в кабине техники, оказались под завалами.

Конструкция рухнула на автовышку с рабочими.

Конструкция рухнула на автовышку с рабочими.

Последний получил травмы, но выжил. Двое других погибли. Их тела из-под обломков извлекали сотрудники МЧС.

Тела погибших из-под обломков извлекли сотрудники МЧС.

Тела погибших из-под обломков извлекли сотрудники МЧС.

В чрезвычайном ведомстве сообщают, что, по предварительным данным, работы по демонтажу здания проводились с нарушениями требований безопасности. Поэтому 30-метровая конструкция рухнула на автовышку.

По предварительным данным, работы по демонтажу здания проводились с нарушениями требований безопасности.

По предварительным данным, работы по демонтажу здания проводились с нарушениями требований безопасности.

Существует угроза обрушения уцелевшей части здания, которое, как выяснилось, не жилое и не эксплуатируется.

По факту данного ЧП начата доследтсвенная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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