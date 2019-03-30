В Казани пассажир один раз ударил водителя троллейбуса и тот погиб

Стало известно, что накануне в столице Татарстана на улице Рихарда Зорге в одном из троллейбусов пьяный пассажир затеял ссору с водителем.

Мужчина довольно долго ехал в салоне и вел себя неадекватно. Когда у других пассажиров должно было вот-вот лопнуть терпение, в ситуацию решил вмешаться водитель. Он остановил троллейбус и вызвал полицию. Пока стражи порядка ехали дебошира удерживали в кабине. Там и завязалась потасовка. Пассажир ударил работника общественного транспорта, тот упал и погиб. По словам очевидца, мужчина при падении неудачно ударился.

По данному факту сейчас проводится доследтсвенная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.