2019-03-30T10:12:26+03:00
Происшествия

В Казани пассажир один раз ударил водителя троллейбуса и тот погиб

Мужчина был пьян и затеял ссору с работником общественного транспорта [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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По словам очевидца, пассажиру хватило одного удара. Фото: kzn.ruПо словам очевидца, пассажиру хватило одного удара. Фото: kzn.ru
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Стало известно, что накануне в столице Татарстана на улице Рихарда Зорге в одном из троллейбусов пьяный пассажир затеял ссору с водителем.

Мужчина довольно долго ехал в салоне и вел себя неадекватно. Когда у других пассажиров должно было вот-вот лопнуть терпение, в ситуацию решил вмешаться водитель. Он остановил троллейбус и вызвал полицию. Пока стражи порядка ехали дебошира удерживали в кабине. Там и завязалась потасовка. Пассажир ударил работника общественного транспорта, тот упал и погиб. По словам очевидца, мужчина при падении неудачно ударился.

По данному факту сейчас проводится доследтсвенная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Казани пассажир один раз ударил водителя троллейбуса и тот погиб. Автор: "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU

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