2019-04-01T13:44:02+03:00
Общество

"Все учителя имеют право на жизнь в соцсетях": казанские педагоги продолжают флешмоб в поддержку своих коллег

Подобную сплоченность работников образования оценили даже британские СМИ [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: рixabay.comФото: рixabay.com
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Казанские педагоги продолжают присоединяться к необычному флешмобу в защиту педагогов России, которым устраивают байкоты и даже увольняют из-за их частной жизни.

Последней из подобных историй стала травля учительницы русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Алтайского края. Коллеги и родители детей осудили женщину за публикации фотографий в закрытом купальнике и платье.

«Комсомолка» уже писала о 27-летнем казанском педагоге Яне Абдуллиной, которая, подобно коллеге, выложила на свою соцстраницу фотографию в купальнике. В комментариях под постом девушка попросила людей «не лезть своими грязными ручонками» в частную жизнь преподавателей.

Фото: instagram.com/widewide_rive

Фото: instagram.com/widewide_rive

Позже фотографию с пляжа в свой Instagram выложила и другая молодая учительница из Казани. Правда, на снимке 24-летняя Гузель Мусабирова прячется за спиной молодого человека с оголенным торосом. Но если приглядеться, то можно понять, что и на девушке надет лишь купальник.

Фото: www.instagram.com/vasiliskiss7

Фото: www.instagram.com/vasiliskiss7

- Все учителя, врачи, полицейские имеют право на полноценную жизнь в соцсетях, на самовыражение без какой-то вульгарности, - подписала свой пост Гузель Мусабирова.

Подобную поддержку коллег оценили даже британские СМИ. Так, о флешмобе написали Daily Mail и The Sun. Журналисты отметили, что преподаватели тоже являются людьми и имеют право на личную жизнь, свободное время. Кроме того, издания напомнили, что все люди вправе играть разные социальные роли за пределами рабочего места.

В комментариях под статьями о российских педагогах об их поддержке заявили и простые жители европейских стран.

- Из всех проблем в мире, педагога увольняют за это? Крепкий, сильный, образованный человек. Разве не этого мы хотим для нашей молодежи? Для себя? – негодует JoAnn Ingram из США.

- А я-то думал, что мы, американцы, ханжи. Нет ничего плохого в том, как одеты эти женщины, - считает интернет-пользователь EDI_Guy.

ИСТОЧНИК KP.RU

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