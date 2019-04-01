Наследство Универсиады в Казани: Центр гребли - отдых с детьми, гостиница и аренда лодки

Летняя Универсиада, прошедшая почти шесть лет назад, оставила жителям Казани богатое наследство, в том числе и спортивные объекты международного уровня. Одной из таких изюминок столицы стал Центр гребли, построенный в городской черте на озере Средний Кабан. «Комсомольская правда» узнала, что интересного на объекте может найти для себя каждый горожанин.

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Вдоль береговой зоны в 17 гектаров расположился целый комплекс специализированных зданий Центра гребли. Это гостиница «Регата», гребной бассейн, восстановительный центр со спортивным и тренажерным залами и 25-метровым бассейном. Тренировки идут круглый год. Здесь учатся и соревнуются студенты Поволжской академии спорта, в чьем распоряжении находится центр. Профессиональные спортсмены сборных команд страны оценили все преимущества объекта, носящего статус федерального спортивно-тренировочного центра, и регулярно приезжают сюда на сборы и соревнования. Но это не мешает казанцам и гостям столицы пользоваться возможностями объекта.

ДОСТУПЕН ВСЕМ

Семейные походы в Центр гребли далеко не исключение. Детям доступны оздоровительные занятия по плаванию и мини-футболу, ведется набор в группы по кикбоксингу и тхэквондо. Ежегодно в сентябре детско-юношеская спортшкола по гребным видам спорта, расположенная на базе центра, набирает начинающих для занятий академической греблей или греблей на байдарках и каноэ. Этот вид спорта считается возрастным, поэтому в школу могут прийти и подростки. Здесь главный критерий - выносливость. Но при регулярных занятиях на воде у родителей есть шанс через полгода не узнать своего ребенка, воспитанного на гаджетах.

В распоряжении взрослых жителей не только бассейн. Для тех, кто регулярно поддерживает физическую форму, отличные условия в «тренажерке» и спортивном зале, где любители спорта занимаются мини-футболом, волейболом и баскетболом. Кстати, спортзал Центра гребли - домашняя арена студенческой сборной Поволжской академии по гандболу, которая в прошлом сезоне стала серебряным призером Студенческой гандбольной лиги республики.

Район, где находится Центр гребли, расположен на одной линии с историческим центром Казани и сейчас активно застраивается. Среди соседей спортцентра - строящийся зоопарк, выставочный центр «Казанская ярмарка», картинг-центр «Форсаж». Сюда удобно добраться от Оренбургского тракта, проспекта Универсиады и улицы Назарбаева.

СНАРУЖИ НЕ УВИДИШЬ…

Суровой зимой Центр гребли кажется безлюдным, хотя это совсем не так. Стоит только зайти внутрь. С приходом тепла объект и внешне преображается, превращаясь в одно из самых красивых и зеленых мест столицы. Прогулочная зона центра по размерам уступает разве что Кремлевской набережной. В теплое время года здесь просто рай для велосипедистов и бегунов. Площадку давно облюбовали молодожены для проведения свадебных фотосессий и выездных регистраций.

Двухзвездочная «Регата» без претензий на гостиничный шик, отличается не только чистотой и удобством номеров, но и качественным питанием, которое обеспечивает проживающим вузовский комбинат. Недаром система бронирования Booking.com рекомендует «Регату» как одно из самых доступных, но при этом надежных мест размещения в Казани. Здесь есть несколько категорий номеров, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Гостиница на гребном канале подходит тем, кто использует бюджетный вариант пребывания в городе с экскурсией, проводит детский профильный лагерь или выездной семинар-тренинг для собственной компании. В этом случае в распоряжении организаторов мероприятий до 200 человек не только конференц-зал, но и открытые площадки с живописными видами на воду.

ГРЕБЕМ РАДИ ЗДОРОВЬЯ

Не стоит забывать об уникальности Центра гребли. Этому спортобъекту трудно найти аналог не только в Казани, но и в России в целом. С мая по октябрь соревнования по гребле проходят на открытой воде. Горожане могут не только посетить их в качестве болельщиков, но и поучаствовать в любительских стартах, арендовав «непотопляемые» одноместные лодки-каяки или устроив корпоративный заезд в лодке-«драконе». Это каноэ по китайским традициям имеет голову и хвост мифического существа и рассчитано на 10 гребцов и барабанщика, задающего ритм.

Гребные виды спорта в мире активно развиваются. Достаточно сказать, что в Азии сегодня насчитывается около 150 миллионов человек, выступающих на различных гребных турнирах. Гребля на протяжении двух веков - любимый вид спорта студентов Оксфорда. Этим полезным для здоровья и доступным практически в любом возрасте видом спорта, они занимаются на протяжении всей последующей жизни. Кстати, студенты Поволжской академии в прошлом сезоне стали победителями Студенческой гребной лиги России. На протяжении пяти лет вуз проводит студенческую регату в Казани. У местной школы гребли свои славные традиции, хочется верить, что город уже на пути их возрождения. Условия созданы, дело осталось за вами, казанцы.

Более подробная информация на сайте.

Центр гребных видов спорта,

г. Казань, ул. Хади Такташа, 122

Тел. 8(843) 221-03-01

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