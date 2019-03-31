Как видеоролик спас татарстанских юидовцев на международных соревнованиях

Современные технологии уже так прочно вписались в нашу жизнь, что мы, взрослые, и не представляем, как раньше обходились без них. Что уж говорить про тех, кому сейчас 12-14 лет! Они словно родились и выросли с гаджетами в руках, порой даже становятся учителями для своих бабушек и дедушек, вовлекая их в виртуальные миры.

Своим опытом работы с цифровыми технологиями поделились юные инспектора движения (ЮИД) из Татарстана.

- Наш отряд образовался 40 лет назад, и те, кто когда-то был первым, начинал это движение юидовцев, уже приводит к нам своих детей, - рассказала старший инспектор отдела безопасности дорожного движения УГИБДД МВД Татарстана майор полиции Иделия Шагова. – Эти «старые юидовцы» с удивлением и восхищением рассматривают современные классы по изучению правил дорожного движения, интерактивными досками и тренажерами для изучения ПДД.

Во время Всероссийского конкурса "Безопасное колесо"Фото: Из материалов пресс-службы

Сейчас татарстанский отряд ЮИД – пожалуй, самый титулованный в мире. Судите сами – с 1985 года ежегодно проводится Европейский образовательный конкурс для детей по ПДД. Он проходит под патронажем Международной автомобильной федерации. С 2006 года команда ЮИД Татарстана входит в тройку лидеров, и чаще всего становится победителем этих престижных соревнований.

- Цель таких соревнований - приобретение детьми навыков, обеспечивающих их безопасность в современных дорожных условиях, привлечение детей к более эффективному изучению правил дорожного движения, расширение деятельности автомобильных клубов Европы по пропаганде безопасности детей на дорогах, - рассказала Иделия Шагова.

С 2010 года на европейских конкурсах россияне прочно занимали лидирующие места на пьедесталах почета. Татарстанские команды, защищая честь России, оказались лучшими знатоками ПДД сначала в городе Скопье, Македония, а через год, в 2007 году, в столице Франции Париже, завоевали золотые медали.

Каждый год состав команды обновляется – по правилам, участвовать в соревнованиях могут только дети в возрасте до 13-ти лет.

Во время соревнованийФото: Из материалов пресс-службы

- Мы долго ломали голову, как готовиться к мировым соревнованиям? – вспоминает серебряный призер 32-ого Европейского образовательного конкурса по изучению и соблюдению правил дорожного движения и победитель Всероссийского конкурса ЮИД «Безопасное колесо» 2017 года Диана Нуретдинова. – Интернет то на что?! Засыпали вопросами поисковики, если находили нужный нам текст, но на иностранном языке, то использовали он-лайн переводчики. Иногда выходили такие смешные переводы, но правила дорожного движения одинаковы почти во всем мире! Нам приходили на помощь взрослые. Так и готовились – теорию изучали на планшетах, а фигурное вождение на велосипедах – уже на велодромах.

Татарстанские юидовцы нашли единомышленников в других городах и странах, общаются при помощи интернет-сайтов и мессенджеров. Опытные спортсмены помогают в режиме он-лайн-конференции решать какие-то спорные вопросы.

Приходилось пользоваться планшетами на каждых этапахФото: Из материалов пресс-службы

- Дети ведь народ непоседливый, дотошный, если дело касается увлечения, упрямые даже, - улыбается Иделия Шагова. – Мало им занятий в группе, могут где-нибудь на пустыре возле дома начать отрабатывать фигурное вождение на велосипеде, потом прислать видеоролик и спрашивать, какие их ошибки я увидела. Отрабатываем все это в режиме он-лайн, так они еще умудряются и режим конференцсвязи подключить, чтобы побольше экспертов привлечь.

Когда команду после российских соревнований «Безопасное колесо» отправили на 33-ий Европейский образовательный конкурс, который в 2018 году проходил в венгерском Будапеште, ребята сразу нашли по интернет-картам и стадион, где должны были проходить состязания, и гостиницу, где их должны были поселить. Заодно повторили ПДД и уточнили, какие особенности правил для велосипедистов, например, есть в Венгрии.

Во время соревнований в БудапештеФото: Из материалов пресс-службы

Сами соревнования оказались одними из самых сложных за всю историю выступлений команды.

- Вот тут нам здорово помогли видеозаписи соревнований, - рассказала участница этих соревнований Мелисса Акташ. – Выступали мы, как всегда, хорошо. Но вдруг одному нашему участнику насчитали 11-ть штрафных баллов! Сказали, что он во время движения задевал фигуры. А это по условиям соревнований категорически запрещается. В итоге мы оказались где-то очень далеко от первого места, и тут вся команда и тренер Иделия Рафаэлевна возмутились – никаких ошибок не было. Она написала протест в судейский комитет.

Может, на самом деле ошибка вышла, или еще одно успешное выступление татарстанцев кому-то было неугодно, но несколько часов после награждения победителей для юидовцев оказались самыми тревожными и волнительными. Пока судейская бригада просматривала видеозаписи их выступлений, сами дети общались с родителями по интернету.

- Моя мама оказала такую моральную поддержку, что я всем сказала «Справедливость всегда восторжествует. Если судьи не изменят свое решение, то мы-то в любом случае знаем, что мы – лучшие!», - вспоминает тот день участница соревнований Алия Гумарова. – Когда судьи к нам вышли и сказали, что протест удовлетворен, что нам вернули наши баллы и пересмотрели результат соревнований, то наше «Ура!» и без интернета могли услышать в России, в Татарстане!

Татарстанцы вернулись из Будапешта с серебряными медалямиФото: Из материалов пресс-службы

В итоге татарстанская команда завоевала заслуженное второе место на этих международных соревнованиях.

У юных инспекторов движения и корреспондентов теперь есть свой пресс-центрФото: Из материалов пресс-службы

Воодушевленные победители решили организовать свой инстаграм-канал, где делятся своим опытом с начинающими юидовцами всей России. У татарстанских школьников, которые сейчас работают в пресс-центре ЮИД, уже более 3000 подписчиков!