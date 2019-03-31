"Мне хватило 4 дней для похудения": экс-участница "Дома 2" из Татарстана поделилась секретом своей стройности

18-летняя экс-участница телепроекта «Дом 2» из Набережных Челнов Валерия Хуснутдинова вот уже больше недели отдыхает в Таиланде. Однако даже этот факт не мешает ей радовать своих фанатов красивыми фотографиями и полезными постами в Instagram. Так, например, в одной из последних публикаций девушка рассказала, как можно быстро похудеть.

Фото: instagram.com/lera_x

- Мне хватило 4 дней для похудения! Как оказалось, достаточно просто не пить и вести активный образ жизни, - призналась Валерия.

В комментариях девушка уточнить, что не пить она советует именно алкоголь, а не жидкости в целом.

Подписчики Хуснутдиновой поспешили напомнить ей, что она и без того достаточно стройная и красивая.

- Ты худая же и так, - констатирует интернет-пользователь под ником koshkinaaaaaaaaaa.

Фото: instagram.com/lera_x

Это не первая в этом году поездка Валерии Хуснутдиновой к морю. Не так давно она радовала своих подписчиков откровенными фотографиями из Объединенных Арабских Эмиратов. В частности, перед отъездом в Москву девушка поделилась с подписчиками снимком, где она позирует под пальмой в купальнике, сакцентировав внимание на определенных частях своего тела. Так, она прикрыла рукой свою грудь.

Напомним, что Хуснутдинова пришла на "Дом 2", когда ей было еще 17 лет. Она стала самой молодой участницей телепроекта. На телестройке она вела довольно бурную жизнь. В частности, завязала отношения с бывшим актером фильмов для взрослых, от которого вроде бы забеременела, но позже выяснилось, что девушка не в положении, а историю с положительными тестами на беременность придумали редакторы проекта.

Фото: instagram.com/lera_x

18-летняя девушка из Татарстана покинула телепроект в январе текущего года. Одной из причин стала травма, полученная Хуснутдиновой накануне Нового года. Переборщив с алкоголем, девушка забыла, что не надела линзы и расковыряла себе глаз. После ухода из "Дома 2" Валерия начала рассказывать всю правду о жизни на проекте и зарплатах его участниках.