2019-03-31T12:49:39+03:00
Происшествия

В Ульяновске 16-летняя девочка погибла, упав с балкона на 15 этаже

Одной из причин такого поступка в соцсетях называют публикацию в интернете поста, в котором погибшую обвиняли в воровстве
Алина ГАБДУЛИНА
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Трагедия произошла в субботу, 30 мартаТрагедия произошла в субботу, 30 мартаФото: Евгения ГУСЕВА
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В субботу, 30 марта, на улице Промышленной в Ульяновске произошла с трагедия. С 15 этажа общего балкона дома №30 выпала 16-летняя девочка. По информации источника Улпрессы, погибшая не проживала в этом доме.

В следственном комитете изданию сообщили, что по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.

Немногим погодя выяснилось, что за пару часов до трагедии в одной из популярных городских групп был опубликован пост, в котором погибшую девушку и ее друга обвиняли в воровстве из магазина.

- Разыскиваю своих друзей! Если кто знает, как их зовут или где их видели, просьба сообщить. Забыли (случайно) товар в штанах и сумке, - пишет анонимный автор поста.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

На прикрепленных к сообщению скриншотах с камеры видеонаблюдения отчетливо видно лицо девушки. В комментариях под постом родственница погибшей некто Женя подтвердила, что речь идет именно о 15-летней школьнице.

В связи с этим, в соцсетях появилось предположение, что причиной трагедии стало именно обнародование данной информации в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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