2019-03-30T21:27:36+03:00
Происшествия

В Татарстане совершил вынужденную посадку вертолет МИ-2, пострадавших нет

По предварительным данным, три члена экипажа не пострадали
Лика ИСАЕВА
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Вертолет сел на вынужденную посадку в Пестречинском районеВертолет сел на вынужденную посадку в Пестречинском районеФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло в субботу, 30 марта, в 19.27 в Пестречинском районе Татарстана. Возле села Старое Шигалеево совершил вынужденную посадку вертолет МИ-2.

Воздушное судно, на борту которого было три человека, следовало по маршруту Студенцы - Песчаные Ковали с целью облета нефтепровода "Холмогоры - Клин". По предварительным данным, никто не пострадал.

Сообщение поступило от Самарского зонального центра единой системы организации воздушного движения в МЧС России Татарстана.

Служба безопасности предприятия, которому принадлежит вертолет, установила охрану борта. В воскресенье, 31 марта, будет принято решение по транспортировке судна.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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