В Татарстане совершил вынужденную посадку вертолет МИ-2, пострадавших нет

ЧП произошло в субботу, 30 марта, в 19.27 в Пестречинском районе Татарстана. Возле села Старое Шигалеево совершил вынужденную посадку вертолет МИ-2.

Воздушное судно, на борту которого было три человека, следовало по маршруту Студенцы - Песчаные Ковали с целью облета нефтепровода "Холмогоры - Клин". По предварительным данным, никто не пострадал.

Сообщение поступило от Самарского зонального центра единой системы организации воздушного движения в МЧС России Татарстана.

Служба безопасности предприятия, которому принадлежит вертолет, установила охрану борта. В воскресенье, 31 марта, будет принято решение по транспортировке судна.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.