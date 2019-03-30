2019-03-30T17:38:25+03:00
Спорт

"Рубин" упустил победу над игравшим в меньшинстве аутсайдером

Казанцы на выезде поделили очки с красноярским "Енисеем"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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В очередном матче чемпионата России по футболу "Рубин" гостил у "Енисея". Клуб из Красноярска - главный аутсайдер Премьер-Лиги. По сути, команда Дмитрия Аленичева не просто одной ногой в ФНЛ, но и практически полностью перенесла туда и вторую ногу.

"Рубин" же находится не в оптимальных кондициях. Казанцы остро нуждаются в очках. Казалось бы, где же еще их добыть, как не в матче с беспросветным аутсайдером.

Курбан Бердыев решил выпустить в стартовом составе молодого Сагитова, которого он предпочел многоопытному Бухарову и заметно сдавшему в последнее время Полозу. В остальном состав "Рубина" выглядел максимально приближенным к боевому.

Первые минуты прошли под диктовку хозяев поля. Игроки "Енисея" практически закрыли казанцев на их половине поля. Впрочем, ничего существенного у ворот Ивана Коновалова не происходило.

Самым значимым моментом первого тайма стал эпизод на 43 минуте. Полузащитник хозяев Огуде въехал по ногам Башкирову и увидел перед собой красную карточку. Таким образом, "ЕНисей" остался в меньшинстве.

Второй тайм начался под диктовку "Рубина". Игровое преимущество принесло свои плоды. Байрамян ворвался в штрафную хозяев поля, убрал защитника и зряче пробил точно в цель. 1:0.

Игроки "Енисея", хоть и были в меньшинстве, но рук не опустили. Как итог - ответный гол. Саркисов навесил в штрафную, где самым расторопным у ворот "Рубина" оказался Али Гаджибеков.

До конца матча счет так и не изменился. В итоге ничья 1:1, которая позволила казанцам набрать 29 очков и сохранить 8 место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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