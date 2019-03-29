Массовое отравление детей в бассейне Татарстана: диагноз пострадавших школьников уточняется

В эту пятницу, 29 марта, в бассейне «Дулкын» татарстанского поселка Балтаси во время плановых занятий плохо себя почувствовали восемь детей.

Школьники в возрасте от 8 до 12 лет пожаловались на кашель, головокружение, затрудненное дыхание и тошноту. Не исключено, что они отравились хлоркой.

Всех пострадавших детей срочно госпитализировали.

-Состояние четырех детей на момент поступления оценивалось как легкой степени, у еще четверых – состояние средней степени, - сообщили в Минздраве Татарстана. - Школьники госпитализированы в детское отделение Балтасинской ЦРБ. Сейчас их состояние врачи оценивают, как удовлетворительное. Диагноз уточняется.

Также, самостоятельно в местную больницу после посещения этого бассейна обратились двое взрослых с похожими жалобами. Их осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.

На месте происшествия сейчас работают представители республиканских Роспотребнадзора, следственного комитета и прокуратуры.

По факту отравления детей уже возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает следственный комитет Татарстана.