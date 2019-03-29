2019-03-29T18:28:22+03:00
Происшествия

Массовое отравление детей в бассейне Татарстана: диагноз пострадавших школьников уточняется

Восемь ребят из поселка Балтаси почувствовали себя плохо во время плановых занятий
Олег ЛУГОВОЙ
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На месте происшествия сейчас работают представители республиканских Роспотребнадзора, следственного комитета и прокуратуры.На месте происшествия сейчас работают представители республиканских Роспотребнадзора, следственного комитета и прокуратуры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В эту пятницу, 29 марта, в бассейне «Дулкын» татарстанского поселка Балтаси во время плановых занятий плохо себя почувствовали восемь детей.

Школьники в возрасте от 8 до 12 лет пожаловались на кашель, головокружение, затрудненное дыхание и тошноту. Не исключено, что они отравились хлоркой.

Всех пострадавших детей срочно госпитализировали.

-Состояние четырех детей на момент поступления оценивалось как легкой степени, у еще четверых – состояние средней степени, - сообщили в Минздраве Татарстана. - Школьники госпитализированы в детское отделение Балтасинской ЦРБ. Сейчас их состояние врачи оценивают, как удовлетворительное. Диагноз уточняется.

Также, самостоятельно в местную больницу после посещения этого бассейна обратились двое взрослых с похожими жалобами. Их осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.

На месте происшествия сейчас работают представители республиканских Роспотребнадзора, следственного комитета и прокуратуры.

По факту отравления детей уже возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает следственный комитет Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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