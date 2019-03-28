2019-03-28T15:03:50+03:00
Общество

В Казани состоится предкастинг в новый сезон шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ!

14 апреля в Казани пройдет предкастинг шестого сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ – грандиозного проекта, который дает шанс прославиться лучшим танцовщикам в самых разных направлениях.
Алина ГАБДУЛИНА
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За пять лет существования проект научил россиян разбираться в танцевальных стилях, убедил, что современный танец – это настоящее искусство, доказал, что танцы могут быть смыслом жизниЗа пять лет существования проект научил россиян разбираться в танцевальных стилях, убедил, что современный танец – это настоящее искусство, доказал, что танцы могут быть смыслом жизни
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Шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ – не просто телевизионный конкурс. За пять лет существования проект научил россиян разбираться в танцевальных стилях, убедил, что современный танец – это настоящее искусство, доказал, что танцы могут быть смыслом жизни. Участников в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ отбирают лучшие хореографы страны, которые работают в шоу-бизнесе и театральной сфере, а наставниками в разных сезонах были Егор Дружинин, Татьяна Денисова и Мигель. В новые выпуски регулярно приходят участники предыдущих сезонов – и в качестве хореографов, и в качестве партнеров по сцене.

Информацию о предкастинге в Казани можно получить по телефону +7(904)663-40-06

Информацию о предкастинге в Казани можно получить по телефону +7(904)663-40-06

Вячеслав Дусмухаметов, продюсер шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ: «ТНТ - это канал возможностей, а «ТАНЦЫ» - история про талант, самореализацию и исполнение мечты. Об успешности проекта лучше всего говорят факты: телевизионные рейтинги, количество и география участников, зарождение широкого интереса к танцевальной культуре в России и за её пределами. Перед запуском каждого сезона мы бросаем себе амбициозный вызов - сделать новый сезон ещё лучше и качественнее, чем предыдущие».

Константин Обухов и Армен Оганян, креативные продюсеры шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ: «С каждым годом в проект приходят все более сильные танцовщики. Самые лучшие из них достойны попасть в эфир телеканала ТНТ и поделиться своей историей через танец. Поэтому на кастинги мы ждем всех, кто связал свою жизнь с танцем и кому есть что сказать».

Хочешь попасть в эфир лучшего развлекательного телеканала? Мечтаешь учиться у лучших хореографов? Заполняй анкету и приходи на предкастинг!

Информацию о предкастинге в Казани можно получить по телефону +7(904)663-40-06

Все подробности о предкастинге в шоу «ТАНЦЫ» также ищите по ссылке: http://castings.tnt-online.ru/casting-tancy-6/

ИСТОЧНИК KP.RU

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