Клиенты Сбербанка все чаще выбирают цифровые каналы обслуживания

В прошедшем году Сбербанк показал стабильный рост по всем показателям в розничном бизнесе, отметила заместитель председателя правления банка Светлана Кирсанова. Этого удалось добиться благодаря внедрению диджитал-технологий и высокому качеству клиентского обслуживания.

БОЛЬШЕ КЛИЕНТОВ - БОЛЬШЕ КРЕДИТОВ

За последний год число активных клиентов Сбербанка выросло на 8%, достигнув практически 93 тысяч человек.

- Портфель кредитов физическим лицам вырос на четверть (до 6,2 триллиона рублей). Мы считаем это достаточно серьезным прорывом. Для нас в этой части 2018 год стал более успешным, чем остальные годы, даже несмотря на то, что рост мы наблюдаем ежегодно, - отметила Кирсанова. - Существенно расширился и ипотечный портфель (до 3,6 триллиона рублей).

Прирост портфеля по кредитным картам составил 15% и достиг 634 миллиардов рублей, а портфель потребкредитов вырос почти на треть, достигнув 1,9 триллиона рублей (на конец 2018 года).

Депозитный портфель составил 12,8 триллиона рублей, 9,4 триллиона из которых - срочные вклады.

- Это соответствует нашим бизнес-ожиданиям и бизнес-плану, - подчеркнула Кирсанова.

«В ДВА КЛИКА»

Хороших результатов, уверены в Сбербанке, удалось достичь благодаря развитию интернет-продуктов и повышению качества сервисов для клиентов банка. В первую очередь речь идет о развитии диджитал-продуктов. За год количество зарегистрированных пользователей мобильного приложения и интернет-сайта увеличилось на 28% - до 60 миллионов человек. Сегодня же экосистемой цифровых продуктов и сервисов «Сбербанк Онлайн» активно пользуются две трети клиентов, а доля продаж продуктов в цифровых каналах в 2018 году выросла до 37%.

Например, в октябре прошлого года впервые была запущена первая цифровая полнофункциональная дебетовая карта, которую можно оформить и активировать через приложение «Сбербанк Онлайн».

- Это не просто карта мгновенного впуска, а полнофункциональная, но без носителей. Она добавляется в обычный кошелек apple-pay или google-pay. Выпущено уже более 600 тысяч таких карт, и за год их продажи выросли в 3 раза, - отметила спикер.

Кстати, если смотреть на общий объем всех выпущенных дебетовых карт, 20% из них заказаны в режиме онлайн, без посещения отделения банков.

Кроме того, с прошлого года клиенты банка могут буквально в два клика самостоятельно блокировать свои банковские карты, не обращаясь в отделения банков или на горячую линию.

- Более 50% всех блокировок осуществлено через мобильное приложение. Это удобный и безопасный сервис с подсказками, чтобы клиент успел перевести деньги на другую карту до момента блокировки, - подчеркнула Кирсанова.

В пилотном режиме тестируется новая услуга - по смене pin-кода карты. В массовый доступ услуга будет запущена в апреле.

Также на пресс-конференции отметили, что в прошлом году усовершенствован порядок подачи заявок на потребительский кредит через мобильное приложение, сократилось количество необходимых действий и время ожидания ответа.

Помимо этого, в мобильном приложении стал доступнее и ряд других услуг. Например, в едином интерфейсе автовладельцы могут получать основную информацию о штрафах и отслеживать статус погашения. Жители Москвы также могут ознакомиться с фотоматериалами, подтверждающими факт нарушения ПДД. В последующем эту практику намерены растиражировать и в другие регионы страны.

В прошлом году Сбербанк начал консультировать клиентов через чаты в «Сбербанк Онлайн». Сегодня в этом канале проводится более миллиона сессий в месяц, каждая пятая из которых отрабатывается автоматически при помощи чат-ботов.

Для клиентов премиальной сети обслуживания в 2018 году был представлен новый цифровой сервис «Сбербанк Ассистент», предлагающий широкий спектр услуг и возможностей для состоятельных клиентов, он позволяет давать поручения своему персональному менеджеру в максимально удобной и быстрой форме.

«ДОМ КЛИК» - НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ИПОТЕКИ

«ДомКлик» - ваш незаменимый помощник в решении квартирного вопроса, будь то покупка, продажа или аренда жилья.

- Теперь мы пытаемся помочь клиентам решить любые вопросы с жильем: помогаем клиентам совершить сделки с недвижимостью даже без ипотеки, проводим экспертизы, процедуру электронной регистрации, - подчеркнула Кирсанова. - Этими услугами воспользовались уже 60 тысяч клиентов.

Помимо этого, на сайте можно найти 1,4 миллиона объявлений о продаже квартир.

Останавливаться на достигнутом в Сбербанке не намерены, подчеркнула Кирсанова. В планах - разработка индивидуальных предложений для каждого клиента, в зависимости от запросов и потребностей.

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Подробная информация - на сайте Сбербанка