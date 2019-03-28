«Она подарила мне замок на Кипре!»: житель Казани, называющий себя внебрачным сыном Аллы Пугачевой, похвастался подарком от Примадонны

Уроженец Казани Илгиз Исхаков (он же и Исхак-Хан, и Иван Пугачев) в преддверии дня рождения известной российской певицы Аллы Пугачевой вновь дал о себе знать. Мужчина, воспитанный в одном из татарстанских детских домов, уже более 19 лет выдает себя за внебрачного сына примадонны российского шоу-бизнеса и певца Владимира Кузьмина.

В конце марта текущего года Илгиз стал всюду кричать о том, что «мама» подарила ему замок на Кипре. Журналист «Комсомолки» связалась с мужчиной и узнала не только о дорогом подарке от Пугачевой, но и о подготовке к ее 70-ому дню рождения, и скорой встрече матери и «сына».

Живет Илгиз по принципу: «Пускай ругают или хвалят, лишь бы не забывали»Фото: Из личного архива героя публикации

БЫЛ ПЕРВЫМ ВНЕБРАЧНЫМ РЕБЕНКОМ В РОССИИ

- Я скажу, что я человек без понтов, - начинает свой рассказал Илгиз Исхаков, - но вначале 2000-ых я был первым, кто дал идею о внебрачных детях. Прошло 19 лет, я до сих пор не отказываюсь от своих слов. Я единственный сын Аллы Пугачевой!

Все эти годы Илгиз всячески пытался добиться внимания примадонны. Он и песни ей посвящал, и на концерты ходил, и звонил. Они даже виделись несколько раз, только вот не лично.

- Это было несколько лет назад в ночном клубе «Арлекино». Я пел песню «Мама Алла», а она со своей свитой заглянула в это заведение. Она увидела меня и сказала: «Этот мальчик очень талантливый, он всего добьется», - вспоминает мужчина.

Что именно известная певица делала посреди ночи в столичном клубе, он, правда, не знает.

«КАЗАНЬ – БОЛОТО ШОУ-БИЗНЕСА»

Из родной Казани в Москву Исхаков уехал в 2009 году. Причина тому – невозможность самосовершенствования в области музыки. Ведь Исхак-Хан не только внебрачный сын Пугачевой, но еще певец, композитор и продюсер.

- Я люблю свой город, но Казань – болото шоу-бизнеса. Тут нет совершенно никаких возможностей, - признается Илгиз.

В Казани, со слов Илгиза, у него остались тысячи фанатов. Одним из них являлся якобы сам первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

- Бабай приглашал меня выступать на всех президентских елках, одаривал грамотами и очень уважал. Без лишней скромности скажу, что я был его любимчиком. Кроме того, в Казани я был первым, кто начал устраивать татарские дискотеки. В национальном культурном центре «Казань» их посещали более тысячи человек! Еще тысячи стояли у входа, потому что их не пускала охрана. В 1996 году, когда я начинал, все в республике пели и танцевали под баян. Я открыл для них новый мир, - вспоминает прошлое Илгиз.

Опросив нескольких людей, побывавших в 2005-2007 годах на президентских новогодних елках Татарстана, «Комсомолка», правда, пришла к выводу, что ни Илгиз Исхаков, ни Исхак-Хан, ни Иван Пугачев на них не выступал. Да и тысячи людей не толпились у НКЦ в надежде увидеть своего «кумира».

Но наш собеседник продолжал свой рассказ, отмечая, что его «нововведение» оценили тогда далеко не все, но критика его тогда не остановила. Живет Илгиз по принципу: «Пускай ругают или хвалят, лишь бы не забывали». По его словам, этой мудрости его научила сама Алла Борисовна!

Все эти годы Илгиз всячески пытался добиться внимания примадонныФото: Из личного архива героя публикации

ЗВАНИЕ «НАРОДНОГО АРТИСТА» И ЗАМОК НА КИПРЕ

По словам Илгиза, Алла Пугачева оказалась щедра не только на советы и комплименты, но и на подарки.

- Я легенда! Не без помощи знаменитой и любимой мамы я стал гордо носить звание «Народного артиста России». А совсем недавно она подарила мне замок на Кипре! Я, правда, туда еще не ездил. Дел много, вы должны меня понять, - рассказывает Исхак-Хан.

Именно замком, считает Исхаков, примадонна решила «зарыть топор войны в землю». Однако никаких доказательств наличия звания и документов собственности на недвижимость у Илгиза не оказалось.

- Я сидел дома, когда она мне позвонила и сообщила о замке. Мне пока было не до бумажной волокиты, - объясняет мужчина.

ПОДГОТОВКА К ДОЛГОЖДАННОЙ ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ С «МАМОЙ» И ЕЕ ДНЮ РОЖДЕНИЯ

В разговоре с корреспондентом издания Илгиз то говорил о том, что уже встретился с «мамой», и они даже записали совместную песню «Отдыхай», то о том, что их первая личная встреча только-только должна произойти.

- Это просто сенсация! Она (Алла Пугачева – Ред.) наконец-то мы с ней лично увидимся! И не только увидимся, но и споем вместе на концерте в честь ее дня рожденья. Я ей уже и подарок подготовил – альбом написал. Его осталось только свести, и мое творение будет готово.

Остается дождаться праздничного концерта 15 апреля, чтобы узнать, несколько серьезен был в своих высказываниях внебрачный сын звездной именинницы.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВНЕБРАЧНОГО СЫНА ПРИМАДОННЫ

Однако жизнь Илгиза состоит не только из попыток встретиться с Аллой Пугачевой и заиметь семью, которой у него никогда не было. Кроме этого Исхак-Хан не перестает заниматься музыкой.

- Я пишу песни для Валерии, Ирины Забияки и Софии Ротару, - с гордостью заявляет «внебрачный сын» Пугачевой.

После он, правда, добавляет, что эти факты «Комсомолке» никто не подтвердит, потому что его сотрудничество с известными исполнителями держится в строжайшей тайне.

Говоря о своей личной жизни, Илгиз Исхаков признается, что до сих пор женат на племяннице композитора Игоря Матвиенко. Познакомились они несколько лет назад в доме композитора, куда Исхак-Хана пригласил его «отец» Владимир Кузьмин. Красивая девушка, мол, сразу понравилась татарстанскому музыканту и он, не раздумывая, сделал ей предложения. Дальнейшая семейная жизнь у них, к сожалению, не сложилась.

- Я люблю все красивое, поэтому и женился. Сейчас жалею, потому что отношения строятся не только на сексе, но и на общении. Мне с этой девушкой попросту не о чем было разговаривать. Зато эта связь подарила мне опыт, квартиру в Москве и собственную звукозаписывающую студию. Дело в том, что у моей жены мать – хозяйка сети столичных магазинов, - объясняет Илгиз.

Да и с гастролями у мужчины, по его словам, все замечательно. Еще раз добавляя, что он – человек скромный, Илгиз рассказывает, что в каждом городе России у него есть свой фан-клуб. Кроме того, на его концерты ходят от 1200 до 2000 человек.

- Многие, конечно, приходят просто посмотреть на внебрачного сына Аллы Пугачевой. Некоторые даже одежду приносят, шары и кофты всякие. Думают, наверное, что я «бедный родственник». Но мне все это не надо. Я отдаю все подарки в детские дома, - завершает нас разговор Илгиз и удаляется, отмечая, что его ждут съемки в документальном фильме.