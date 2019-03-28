Кому досталась «Золотая сова»

Финал интеллектуальных игр среди молодых работников предприятий Группы «Татнефть» прошел в «Казань Арене». Действие проходило в одном из помещений с впечатляющим панорамным видом на огромную чашу спортивного сооружения. Здесь за чемпионство боролась 41 команда из структурных подразделений, дочерних предприятий «Татнефти», нефтесервисных компаний и Альметьевского государственного нефтяного института (АГНИ).

ПРО РАБОЧИХ, ТЕАТР, ФУТБОЛ И КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ…

В каждой команде было по пять человек в возрасте до 33 лет. Сюда съехались профессионалы разного профиля - от геологов и буровиков до шинников и энергетиков.

Некоторые из них работают вне Татарстана, например, сотрудники «Татнефть-АЗС Запад». Все они прошли в финал благодаря пяти отборочным играм, состоявшимся в этом году.

Первый тур финальных игр включал 30 вопросов. В этом году организаторы подготовили несколько заданий, посвященных рабочим профессиям и театрам, рассказал автору этих строк руководитель молодежного комитета Татарского геологоразведочного управления (ТГРУ) ПАО «Татнефть» Евгений Гаврилов. Такая тематика обусловлена тем, что в Татарстане 2019 год объявлен Годом рабочих профессий, а в России - Годом театра.

Встречались и «футбольные» вопросы, что объяснялось необычным местом проведения игр. Кроме заданий на эрудицию и сообразительность были вопросы по истории «Татнефти» и ее корпоративной культуре.

Игрокам нужно было хорошо разбираться не только в профессиональной тематике, но и в истории, географии, искусстве…

Один из вопросов звучал так: «В 1913 году в Санкт-Петербурге соревновались представители этой профессии. Для этого в бассейн залили десятки тонн нефти. Что это за профессия?» Оказывается, так пожарные показывали новейшие способы тушения нефти.

А вот пример другого вопроса: какое известное обращение к римским правителям возникло из-за раздела империи? Подобное обращение упоминается и в Кодексе корпоративной культуры компании «Татнефть». Ответ: обращение на «Вы».

ЭРУДИЦИЯ И СМЕКАЛКА

- Вопросы были сложными, но интересными. Подчас кроме знаний нужна была и смекалка, - отметили в блиц-интервью первокурсница АГНИ Адина Тахаутдинова и магистрант Ренат Имамов.

- Играем уже несколько лет подряд. В 2017 году заняли третье место. Второй год подряд входим в топ-6, хотя нацеливались выше. Несмотря на это, игра нас впечатлила, - рассказали представители Научно-технического центра «КАМА» (команда «Шинный бизнес») Адель Сафин и Марсель Шайфутдинов.

- В Нижнекамске хорошо развита сеть интеллектуальных игр. К тому же в «Татнефти» мы часто играем в игры, приуроченные к разным мероприятиям, например, ко Дню охраны труда, - добавила их коллега Рузалия Вахапова.

По итогам турнира спортивной версии «Что? Где? Когда?» определилась шестерка лучших. Абсолютным чемпионом признана команда ТГРУ «Татнефти». За ней по порядку расположились команды «ТатНИПИнефть», Центра технологического развития, «ТАНЕКО», ЦОБ, а также шинного комплекса «Татнефти».

По набранным баллам из них выявили тройку лидеров, вышедших в брейн-ринг, который состоялся здесь же. Теперь от команд требовалось дать верный ответ быстрее конкурентов. После упорной борьбы с переменным успехом противоборство продолжили две команды. Поединок ТГРУ и «ТатНИПИнефть» завершился ничьей. Судьям пришлось выяснять победителя сначала по итогам истории встреч соперников, затем по соотношению «забитых и пропущенных голов». В итоге массивная статуэтка «Золотая сова» досталась ТГРУ.

ЗА «НЕФТЯНОЙ СОВОЙ»

Лучшие игроки турнира вошли в сборную команду «Татнефти» для участия в специальной шоу-игре «Что? Где? Когда?». Она проходила в тот же день по правилам одноименной телепередачи.

Видеовопросы задавали «телезрители» - топ-менеджеры «Татнефти». Победили в непростой игре участники шоу-игры.

Оставшиеся команды в это время участвовали в «утешительных» мини-играх. Так, первое место в музыкальном конкурсе заняла сборная Бугульминского механического завода, оставив второе место команде «ТАНЕКО».

Лучшие участники поедут в Москву на отраслевую молодежную игру «Нефтяная сова», которую проводит Министерство энергетики РФ, сообщил председатель Молодежного комитета «Татнефти» Дмитрий Несмин. Она состоится в рамках 73-й Международной молодежной конференции «Нефтегаз-2019» в апреле.