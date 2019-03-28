Победитель конкурса ГИБДД Казани на лучший снеговик получил автомобиль

В столице Татарстана во дворе одного из многоэтажных домов появился патрульный автомобиль ГИБДД. Его из снега слепили два мальчика и их отец. Фотографии необычного снеговика попали в соцсети и так понравились казанцам, что они стали лепить таких же у себя во дворах, в детсадах и школах.

Тогда в интернет-паблике ГИБДД Казани горожанам предложили: проведем конкурс, и победитель получит приз!

Идея так понравилась подписчикам, что они тут же начали сооружать снежные шедевры. Главным призом для самого лучшего снеговика для ГИБДД стал детский электромобиль.

На конкурс прислали несколько десятков фотографий. Отбирала победителя авторитетная комиссия из сотрудников ГИБДД Казани, воспитателей, педагогов и ветеранов правоохранительных органов. Победителями стала семья Валиевых - четырехлетний Риналь, его мама Эльвира и папа Ильсур.

Снегового Робокара сооружали всей семьей три дня. Фото предоставлено победителями

- У сына было столько эмоций и восторга, что описать это просто невозможно, - улыбается Эльвира. - Понятно, что первыми о победе узнали мы. Сына подготавливали к церемонии награждения потихоньку, и он ожидал, что вот сейчас ему подарят автомобиль. Но когда мы увидели это средство передвижения, то сами поразились - автомобиль сейчас у сына круче, чем у нас, взрослых.

Инициатором участия в конкурсе была Эльмира. Женщина подписана на паблик ГИБДД Казани, и рекомендует его всем водителям.

- Там часто идет трансляция событий, онлайн уроки по вождению, или рассматривают спорные ситуации, которые волнуют всех нас, - рассказала женщина. - Привлекает и то, что бывают розыгрыши билетов в кино, например. А тут - машина!

Сам герой у своего снеговика. Фото предоставлено победителями

В детсаду, куда «на работу» ходит младший член семьи, в феврале попросили родителей построить снеговиков на площадке, где играют дети. Семья сразу согласилась. Решили слепить Робокара - Риналь обожает этот мультсериал.

Строили три дня, хорошо, что выходные выдались затяжные - 23 февраля. Сначала возвели макет, затем отделывали детали. Изучили в интернете способы окрашивания снега, купили пульверизаторы и краску.

- Мы этого Робокара лепили больше для удовольствия, чтобы у нас и сына были хорошие детские воспоминания, - признается Эльвира. - Главное - быть вместе с ребенком, что-то делать вместе с ним, ведь это сплачивает всю семью. Когда нам сообщили, что наш снеговик занял первое место, сначала не поверили.

Риналь учится управлять электромобилем, но контролирует его пока папа. Фото предоставлено победителями

Риналь теперь с гордым видом катается во дворе на своем персональном автомобиле. Правда, сам управлять им только учится - радиоуправляемой моделью пока руководит папа. Приезжают покататься и двоюродные братья Риналя. Он не жадничает, разрешает. Но просит соблюдать правила дорожного движения.