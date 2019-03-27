Пожар в квартире на восьмом этаже дома №34 на проспекте Победы в столицы Татарстана вспыхнул в 12.10 в среду, 27 марта. Очевидцы, слышавшие хлопок, предполагают, что ЧП произошло из-за работ по установке натяжного потолка.

Столб черного дыма был виден за несколько километров от места пожара. На место срочно прибыли пожарные расчеты. Им удалось быстро ликвидировать открытое горение.

В Казани во время пожара в квартире на 8-м этаже произошел хлопок, пострадал один человек.

Как сообщил «Комсомолке» один из очевидцев, тот самый хлопок,произошел в трехкомнатной квартире. По его словам, рамы окон взрывной волной вырвало и отбросило на 50 метров

- В квартире находился Алексей Кочетков, предварительно, 1980 года рождения. Он недавно вышел на свободу и по словам соседей, пьянствовал, бил мать. От взрыва он получил травмы и ожоги и был доставлен в больницу. Пожар также повредил и соседнюю квартиру, - добавил очевидец.

Именно этого мужчину во время тушения огня на балконе обнаружили пожарные. Его передали сотрудникам "скорой помощи", сообщили в МЧС Татарстана.

- В результате хлопка получила повреждения межкомнатная ненесущая перегородка квартиры на восьмом этаже. Специально созданная комиссия Минстроя Татарастана оценит пригодность для дальнейшего проживания. Жильцы пострадавшей квартиры будут проживать у родственников. Причина хлопка устанавливается, - сообщили также в МЧС Татарстана.