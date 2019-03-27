2019-03-27T12:09:44+03:00
Общество

"В нашей стране теперь все возможно": татарстанский дальнобойщик снял на видео, как перевозит авиабомбы

Интернет-пользователи смогли по табличке вычислить принадлежность груза [видео]
Лика ИСАЕВА
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Пользователи соцсетей, отметили ряд фактов, которые могут говорить о том, что перевозил дальнобойщик только заготовки для боеприпасов.Пользователи соцсетей, отметили ряд фактов, которые могут говорить о том, что перевозил дальнобойщик только заготовки для боеприпасов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Татарстанский дальнобойщик решил наглядно показать своим знакомым, чем занимается на работе. Судя по репликам в ролике, его приятель не верит, что он перевозит авиабомбы. Вот мужчина и решил снять на видео содержимое кузова своей "Скании", на госномере которого виден регион "16".

Автор ролика эмоционально объясняет, что это видео посвящает Альберту: "Вот некоторые не верят, чем я занимаюсь на самом деле". В кузове фуры лежат штабелями авиабомбы.

- В нашей стране, Альбертушка, теперь все возможно, - констатирует водитель.

Татарстанский дальнобойщик снял на видео, как перевозит авиабомбы.

В чем конкретно было недоверие этого Альберта, неизвестно. Но пользователи соцсетей, отметили ряд фактов, которые могут говорить о том, что перевозил дальнобойщик только заготовки для боеприпасов.

Иначе чем объяснить легкодоступность процедуры съемок боевых снарядов? Были бы с "начинкой", перевозили бы с охраной, а так водитель спокойно открывает кузов, да еще и ведет съемку. Да и сам кузов не опечатан.

На видео изделия лежат друг на друге, и перевозятся их не менее пяти.

- Каждая весить должна не менее 500 килограммов, и уж не так перевозиться, штабелями, - отмечает в комментариях к видео интернет-пользователь bleff.

Другие отметили код груза и вычислили его принадлежность.

- На одном из кадров видео видно код груза ББ5.501.001. По нему находятся тендеры НПО "Базальт", судя по коду продукции ОКПД 25.40, данным тендера и указанной массе, это настоящие боеприпасы. Только не ракеты, а авиабомбы, которые производит НПО "Базальт", - пишет в комментариях beloffrus.

ИСТОЧНИК KP.RU

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