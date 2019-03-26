Жители Казани получат скидку за старый телефон в дилерских салонах связи Tele2

Казань – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о старте программы trade-in для покупателей смартфонов в дилерских салонах связи. До 30 апреля жители и гости Казани могут принести свой старый телефон в один из 13 салонов-участников акции в столице республики и получить скидку в размере 1000 рублей на новый смартфон стоимостью от 4000 рублей.

Казанцы могут воспользоваться скидкой на покупку нового смартфона в дилерских салонах связи Tele2 в обмен на старый телефон любой модели. К обмену в салонах связи принимают телефон в любом состоянии, в том числе стационарные аппараты, которые сегодня уже редко используются дома. Старые устройства, право собственности на которые их владельцы подтверждают письменно, можно обменять на скидку 1000 рублей при покупке нового смартфона стоимостью от 4000 рублей.

В Казани программа trade-in действует для посетителей 13 дилерских салонов связи Tele2. Обменять старое устройство на новый гаджет можно до 30 апреля текущего года. Организатором акции выступает ООО «Дилер К».

В Казани акция действует в дилерских салонах связи Tele2, расположенных по адресу:

ул. Б.Красная, д.168;

пр. Победы, д.141, ТЦ «МЕГА»;

ул. Вишневского, д.14;

ул. Даурская, д.38;

ул. Декабристов, д.133, ТЦ «Тюбетейка»;

ул. Декабристов, д.133Е;

ул. Ибрагимова, д.56, ТЦ «Тандем»;

ул. Липатова, д.7А;

ул. Межлаука, д.13Б;

ул. Победы, д.91, ТРЦ «Южный»;

ул. Р.Зорге, д.11Б, ТЦ «ГоркиПарк»;

ул. Сибирский тракт, д.8;

ул. Х.Мавлютова, д.45, ТРЦ «Сити-Центр».

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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