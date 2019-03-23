2019-03-23T00:30:19+03:00
Спорт

УНИКС во втором полуфинальном матче проиграл «Валенсии» и вылетел из Еврокубка

Матч закончился со счетом 73:79 [фото]
Алина НИЗАМОВА
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Матч закончился со счетом 73:79.Матч закончился со счетом 73:79.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский УНИКС дома проиграл «Валенсии» во втором матче полуфинала Кубка Европы со счетом 73:79. В первой игре в Испании казанцы также уступили, поэтому для продолжения серии им обязательно нужно было одерживать победу в «Баскет-холле».

В первой игре в Испании казанцы также уступили. Фото: Алина НИЗАМОВА

В первой игре в Испании казанцы также уступили.Фото: Алина НИЗАМОВА

На игру хозяева в следующем составе: Перрия Хенри, Евгений Колесников, Мелвин Эджим, Реймар Морган и Антон Понкрашов.

В начале матча испанцы смогли оторваться в счете, но по ходу матча команда Димитриса Прифтиса сумела настигнуть соперника. В решающую четверть команды вступили с небольшим преимуществом гостей.

В решающую четверть команды вступили с небольшим преимуществом гостей. Фото: Алина НИЗАМОВА

В решающую четверть команды вступили с небольшим преимуществом гостей.Фото: Алина НИЗАМОВА

В итоге в ней больше повезло именно клубу из Испании, и «Валенсия» вышла в финал. Там она встретиться с «Альбой» из Германии.

В составе УНИКСа самым результативным игроком прошедшего матча стал Эрик Макколум. На его счету 13 очков.

В составе УНИКСа самым результативным игроком прошедшего матча стал Эрик Макколум. Фото: Алина НИЗАМОВА

В составе УНИКСа самым результативным игроком прошедшего матча стал Эрик Макколум.Фото: Алина НИЗАМОВА

После вылета из Кубка Европы, казанцы продолжат выступление в этом сезоне только в Единой лиге ВТБ. Следующий матч команда из столицы Татарстана сыграет 24 марта против рижского ВЭФа.

Казанцы продолжат выступление в этом сезоне только в Единой лиге ВТБ. Фото: Алина НИЗАМОВА

Казанцы продолжат выступление в этом сезоне только в Единой лиге ВТБ.Фото: Алина НИЗАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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