УНИКС во втором полуфинальном матче проиграл «Валенсии» и вылетел из Еврокубка

Казанский УНИКС дома проиграл «Валенсии» во втором матче полуфинала Кубка Европы со счетом 73:79. В первой игре в Испании казанцы также уступили, поэтому для продолжения серии им обязательно нужно было одерживать победу в «Баскет-холле».

В первой игре в Испании казанцы также уступили.Фото: Алина НИЗАМОВА

На игру хозяева в следующем составе: Перрия Хенри, Евгений Колесников, Мелвин Эджим, Реймар Морган и Антон Понкрашов.

В начале матча испанцы смогли оторваться в счете, но по ходу матча команда Димитриса Прифтиса сумела настигнуть соперника. В решающую четверть команды вступили с небольшим преимуществом гостей.

В решающую четверть команды вступили с небольшим преимуществом гостей.Фото: Алина НИЗАМОВА

В итоге в ней больше повезло именно клубу из Испании, и «Валенсия» вышла в финал. Там она встретиться с «Альбой» из Германии.

В составе УНИКСа самым результативным игроком прошедшего матча стал Эрик Макколум. На его счету 13 очков.

В составе УНИКСа самым результативным игроком прошедшего матча стал Эрик Макколум.Фото: Алина НИЗАМОВА

После вылета из Кубка Европы, казанцы продолжат выступление в этом сезоне только в Единой лиге ВТБ. Следующий матч команда из столицы Татарстана сыграет 24 марта против рижского ВЭФа.