Жители Казани получат скидку за старый телефон в салонах связи Tele2

Tele2 запустила программу trade-in для покупателей смартфонов в салонах связи оператора. До 30 апреля жители и гости Казани могут принести свой старый телефон в один из 13 салонов-участников акции в столице республики и получить скидку в размере 1000 рублей на новый смартфон стоимостью от 4000 рублей.

Мобильный оператор Tele2 предлагает покупателям воспользоваться скидкой на покупку нового смартфона в своих салонах связи в обмен на старый телефон любой модели. К обмену в салонах связи оператора принимают телефон в любом состоянии, в том числе стационарные аппараты, которые сегодня уже редко используются дома. Старые устройства сотрудники салонов связи оператора принимают в обмен на скидку 1000 рублей при покупке нового смартфона стоимостью от 4000 рублей.

В Казани программа trade-in действует для посетителей 13 салонов связи Tele2. Обменять старое устройство на новый гаджет можно до 30 апреля текущего года.

В Казани акция действует в салонах связи Tele2, расположенных по адресу:

ул. Б.Красная, д.168;

пр. Победы, д.141, ТЦ «МЕГА»;

ул. Вишневского, д.14;

ул. Даурская, д.38;

ул. Декабристов, д.133, ТЦ «Тюбетейка»;

ул. Декабристов, д.133Е;

ул. Ибрагимова, д.56, ТЦ «Тандем»;

ул. Липатова, д.7А;

ул. Межлаука, д.13Б;

ул. Победы, д.91, ТРЦ «Южный»;

ул. Р.Зорге, д.11Б, ТЦ «ГоркиПарк»;

ул. Сибирский тракт, д.8;

ул. Х.Мавлютова, д.45, ТРЦ «Сити-Центр».