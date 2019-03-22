В Татарстане во время побега арестованного из ИВС убит полицейский

ЧП произошло сегодня, 22 марта, утром на улице Юности, дом 27, в Нижнекамске. По предварительным данным, арестованный по подозрению в совершении преступления мужчина сумел смертельно ранить холодным оружием полицейского, и сбежал.

В соцсетях появилось видео, снятое очевидцем возле здания ИВС, запечатлен финал побега: убегающий от кого-то мужчина в форме оборачивается назад в стреляет в преследующего его человека. Тот падает. Спустя несколько секунд стрелявший возвращается к упавшему. В это время камера переводится на группу мужчин в форме, которые стоят на дороге и смотрят на тело человека, лежащего перед ними.

Официальные комментария от сотрудников правоохранительных органов еще не поступали.