Стали известны победители фотоконкурса «Комсомольской правды» в Казани «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАЛЫШ»

Фотоконкурс «Комсомольской правды» в Казани «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАЛЫШ» завершен. Итак, согласно народному голосованию, первое место занимает двухлетний Ранэль Сафин с 1 604 голосами.

На втором месте фотография двухлетнего Романа Шашкова. За него проголосовали 1 230 раз.

На третьем месте совсем маленький Дамир Сайдазимов. Его фото получил 981 голос.

А специальный приз от «Комсомольской правды» в Казани получит Илья Ким.

Напомним, победители получат месячный запас детского питания «Егор Иваныч» и Habibi (из расчета 6 баночек на один день - 186 баночек на месяц). А сеть салонов «Ортекс Мед» подарит каждому призеру сертификаты на 2500 рублей!

Награждение состоится 27 марта 2019 года в 11.00 в редакции издания «Комсомольская правда» в Казани, расположенной по адресу: г.Казань, пр. Ямашева, 10, 305 офис.

ПАРТНЕРЫ ФОТОКОНКУРСА

«Ортекс Мед» - это профессиональная сеть ортопедических салонов в Татарстане. Это специализированный салон, где вам предложат компьютерную диагностику стоп, более 500 видов ортопедических изделий, около 100 позиций компрессионного трикотажа и множество других товаров для здоровья людей всех возрастов. В том числе салоны предлагают профилактические и лечебные изделия для малышей и их мам (кстати, будущих мам тоже). Ортопедические матрасы и подушки для крох, специальные подушки для кормящих мам, правильная профилактическая обувь для первых шагов малыша, а также массажные коврики для ножек и многое другое - все это можно найти в салоне «Ортекс Мед» в том районе, где вы живете.

Детское питание брендов «Егор Иваныч» и Habibi - идеальный выбор мам для питания малышей. Пюре «Егор Иваныч» прекрасно подходит для первого прикорма, так как не содержит сахара, соли, крахмала, красителей, сои и иных вредных компонентов. Составы и вкусы пюре разработаны с привлечением ведущих специалистов-нутрициологов.

Habibi - это детские пюре халяль родом из Марокко, а сейчас производящиеся и в Московской области из стопроцентного сырья халяль. С помощью широкого ассортимента пюре Habibi любая мама, и не только мусульманского вероисповедания, сможет составить сбалансированный фруктовый, овощной, мясо-растительный и рыбно-растительный рацион ребенка. Пюре полностью соответствует жестким требованиям халяль в области производства продуктов питания - качество подтверждено свидетельствами для стран Таможенного союза и сертификатом «Халяль», выданным в СДС «Халяль».