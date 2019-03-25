2019-03-25T12:35:38+03:00
Общество

"То с макияжем борщат, то с фотошопом": В Ульяновске объявили имена "Мистера и Мисс УлГУ - 2019"

Пользователи соцсетей засомневались в естественности красоты 20-летней победительницы Айлин Канбур [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: vk.com/aliiinamnesiaФото: vk.com/aliiinamnesia
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В субботу, 23 марта, в Ульяновске состоялся финал конкурса «Мистер и Мисс Ульяновский государственный университет - 2019». Победителями стали учащаяся факультета трансферных специальностей Айлин Канбур, а также учащийся факультет математики, информационных и авиационных технологий Олег Николаев. Молодым людям по 20 лет.

Фото: vk.com/aliiinamnesia

Фото: vk.com/aliiinamnesia

Фото: vk.com/djkradson

Фото: vk.com/djkradson

Если об Айлин сложно что-то сказать, исходя из ее соцстраниц, то Олег работает диджеем и увлекается спортом. Молодой человек ведет активную жизнь, как в реальности, так и в своих микроблогах.

Фото: vk.com/djkradson

Фото: vk.com/djkradson

Однако в интернете с момента публикации имен «Мистера и Мисс УлГУ-2019» все внимание взяла на себя именно Айлин. Комментарии, к слову, встречаются по большей части негативные. В частности, девушку обвиняют в излишнем фотошопе редких фотографий в соцсетях. Комментаторов смутили большие глаза девушки.

Фото: vk.com/aliiinamnesia

Фото: vk.com/aliiinamnesia

- То с макияжем борщат, то с фотошопом. Неужели там в живую так всё страшно? Прячут её, как могут, - считает житель Самары Сергей Иванов.

- Ну сейчас мода такая пошла фотошопить. Еще год и тут везде будет фотошоп, на каждой странице, - пишет ульяновец Ринат Усманов.

- Глаза отфотошопленные. В живую гораздо красивее, - констатирует Bebik Ledik.

- Неестественная, - пишет Мария Гильметдинова.

Фото:vk.com/aliiinamnesia

Фото:vk.com/aliiinamnesia

ИСТОЧНИК KP.RU

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