"Я календарь переверну, и снова 53 февраля": Сильный снегопад в Казани спровоцировал десятки аварий и километровые пробки

Не успели казанцы порадоваться теплым денькам и наступлению весны, как опять очутились в зиме. С самого утра в столице Татарстана повалил сильный снег, который моментально окрасил дороги в белый цвет.

Казанцы такой подлянки от матушки природы не ожидали. Причем ни дорожники, ни водители. В столице Татарстана с 8.00 начались автомобильные пробки, шкала которых за несколько минут возросла с отметки 7 до отметки в 9-10 баллов.

- С 53 февраля, товарищи, - прокомментировал погоду один из пользователей соцсетей.

- Я календарь переверну, и снова 53 февраля, - вторит ему еще один житель Казани.

Водителям вовсе не до смеха - кто-то уже успел "переобуть" свой автомобиль, и теперь в раздумье: правильно ли он сделал? На дорогах тем временем растет количество ДТП.

- Замену шин необходимо производить исходя из метеорологических и природных условий, - рассказал "КП-Казань" командир полка ДПС ГИБДД УМВД Казани Михаил Савин. - Шины зимние и летние на дороге ведут себя абсолютно по разному, и я рекомендую производить их замену при установлении стабильности температуры не менее + 7. Не надо прислушиваться к мнениям о том, что шипы вылезут или быстро износятся. Безопасность торможения требует не только водительского мастерства, но и правильной технической составляющей, подразумевающей установку шин по сезонным условиям. Таким образом, для нашего региона с учетом погодных условий и температурного режима менять шины еще очень рано.

Слова полковника полиции подтверждает и сложившаяся на дорогах ситуация: 10 бальные пробки сложились не только в столице Татарстана, но и на трассе М7 "Москва-Уфа", "Казань-Оренбург". Татарстанцы делятся фотографиями и видеороликами в соцсетях, предупреждая о заторах на дорогах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/699087" frameborder="0"></iframe> Сильный снегопад в Казани спровоцировал десятки аварий и километровые пробки.соцсети

Меж тем, счет аварий уже идет на десятки. Среди них есть не только легкие, но и довольно серьезные.