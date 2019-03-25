2019-03-25T10:58:49+03:00
Авто

"Я календарь переверну, и снова 53 февраля": Сильный снегопад в Казани спровоцировал десятки аварий и километровые пробки

Зима не торопится покидать столицу Татарстана [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Снегопад также спровоцировал многокилометровые пробки на трассе. Фото: скриншот с видеоСнегопад также спровоцировал многокилометровые пробки на трассе. Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Не успели казанцы порадоваться теплым денькам и наступлению весны, как опять очутились в зиме. С самого утра в столице Татарстана повалил сильный снег, который моментально окрасил дороги в белый цвет.

Казанцы такой подлянки от матушки природы не ожидали. Причем ни дорожники, ни водители. В столице Татарстана с 8.00 начались автомобильные пробки, шкала которых за несколько минут возросла с отметки 7 до отметки в 9-10 баллов.

- С 53 февраля, товарищи, - прокомментировал погоду один из пользователей соцсетей.

- Я календарь переверну, и снова 53 февраля, - вторит ему еще один житель Казани.

Водителям вовсе не до смеха - кто-то уже успел "переобуть" свой автомобиль, и теперь в раздумье: правильно ли он сделал? На дорогах тем временем растет количество ДТП.

- Замену шин необходимо производить исходя из метеорологических и природных условий, - рассказал "КП-Казань" командир полка ДПС ГИБДД УМВД Казани Михаил Савин. - Шины зимние и летние на дороге ведут себя абсолютно по разному, и я рекомендую производить их замену при установлении стабильности температуры не менее + 7. Не надо прислушиваться к мнениям о том, что шипы вылезут или быстро износятся. Безопасность торможения требует не только водительского мастерства, но и правильной технической составляющей, подразумевающей установку шин по сезонным условиям. Таким образом, для нашего региона с учетом погодных условий и температурного режима менять шины еще очень рано.

Слова полковника полиции подтверждает и сложившаяся на дорогах ситуация: 10 бальные пробки сложились не только в столице Татарстана, но и на трассе М7 "Москва-Уфа", "Казань-Оренбург". Татарстанцы делятся фотографиями и видеороликами в соцсетях, предупреждая о заторах на дорогах.

Сильный снегопад в Казани спровоцировал десятки аварий и километровые пробки.соцсети

Меж тем, счет аварий уже идет на десятки. Среди них есть не только легкие, но и довольно серьезные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В казанском аэропорту из-за погоды задерживаются рейсы
Проект «Инфокиоск» в сети «Эссен» - новый инструмент лояльности
С 15 по 21 апреля в Казани пройдет X турнир по футболу памяти защитника «Рубина» Ленара Гильмуллина
В Чувашии арестовали 134 тонны морской ракушки из Дагестана
В Казани на улице похитили 16-летнего подростка
КФУ потратит 392 тысячи рублей на покупку матрасов
В Казани на Лебяжьем озере произошло массовое ДТП: пострадали четыре человека
ВТБ улучшил условия программы лояльности в опции «Заемщик»
Президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в краткосрочный отпуск
В Татарстане нашли тело мужчины, пытавшегося сжечь беременную подругу
Казанский УНИКС разгромил ВЭФ в лиге ВТБ
В Татарстане от собак спасли косулю, забежавшую в город
В Чувашии во время пожара погибли двое мужчин
В Чувашии на трассе М7 столкнулись бензовоз и фура
В Чувашии произошло ДТП с участием школьного автобуса
На ремонт дорог в Казани в 2019 году выделят 3,25 миллиарда рублей
Непогода в Казани заставила самолет из Москвы сесть вместо Казани на запасный аэродром
В этот вторник в трех районах Казани отключат свет
В мэрии Казани рассказали, к каким садовым обществам соорудят дороги в 2019 году
Ремонт казанских дорог в 2019 году обсудили в мэрии
Стало известно, сколько выделено на благоустройство казанских дворов в 2019 году
В Казани "девятка" сбила пешехода-нарушителя
169 образовательных учреждений Чувашии имеют повреждения несущих конструкций
Среднемесячные зарплаты в Чувашии снизились почти на четверть
В Чебоксарах начал работу новый троллейбусный маршрут
В Йошкар-Оле начались работы по уборке песка с городских улиц
В Татарстане вынесли приговор женщине, которая топором убила своего мужа, а после расчленила его тело
В Набережных Челнах мужчина попытался украсть из магазина детские игрушки
В Набережных Челнах появится памятник бывшему руководителю Татарстана Фикряту Табееву