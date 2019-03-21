2019-03-24T20:58:40+03:00
Общество

Романтизация безответственности: в Казани состоялся предпоказ российской комедии "Трезвый водитель"

Мероприятие состоялось 20 марта в кинотеатре «Алмаз Синема Гранд»
Алина ГАБДУЛИНА
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Если в России двумя главными проблемами испокон веков являются дураки и дороги, то в отечественном кинематографе это банальные донельзя сюжеты и романтизация безответственности. Если вы не понимаете, о чем речь, посмотрите приключенческую комедию «Трезвый водитель». У жителей Казани такая возможность была за сутки до его официальной премьеры, 20 марта, в кинотеатре «Алмаз Синема Гранд».

Если говорить о сюжете картины коротко, то можно сказать, что это – полнометражных вариант популярного некогда клипа группировки «Ленинград» - «Экспонат». Только на этот раз повествование ведется как от лица девушки, которая старается выглядеть более стервозной, так и от лица парня.

Если говорить о сюжете более подробно, то фильм рассказывает о провинциале Артёме, который приезжает к другу в Москву в надежде на новую красивую жизнь. Свою жизнь в столице молодой человек начинает с работы «трезвым водителем».

В первый же вечер, отвозя из ночного клуба красавицу Кристину (которая позже окажется просто Надей), Артём оказывается вместе с ней в дорогом гостиничном номере. Совершенно не помня события прошлой ночи, девушка принимает парня за миллионера, владельца автомобильного завода, а он, в свою очередь, не спешит ее разубеждать.

С каждым свиданием Артём влюбляется все больше, но и выкручиваться из нелепых ситуаций становится всё сложнее. В попытках завоевать девушку молодой человек угоняет автомобили, лжет близким, бьет людей и утопает в долгах.

Кристина же в надежде найти себе богатого мужчину врет и занимается эскортом. Позже она и вовсе шантажирует одного из своих любовников, чтобы заполучить дорогой автомобиль.

Узнав о лжи друг друга Артем и Кристина готовы буквально уничтожить друг друга. Их обиды выливаются на улицы Москвы, и пара устраивает настоящие гонки, подрезая друг друга и угоняя от полиции.

Однако никто из молодых людей в итоге не несет ответственность за свои действия. Им все сходит с рук. И, несмотря на то, что фильм предназначен для лиц старше 18 лет, многие люди, не знакомые с законами России, могут принять поведение героев как нечто нормальное. А это чревато последствиями.

Не спас «Трезвого водителя» даже интересный актерский состав: Андрей Бурковский, Виктор Хориняк, Ирина Мартыненко и Янина Студилина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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