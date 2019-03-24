В пассажирский Boeing, следовавший из Казани в Сочи, попала молния

В самолет Boeing 737 , который следовал из Казани в Сочи, попала молния. Об этом оперативно сообщает telegram-канал 112. Инцидент произошел в аэропорту пункта прибытия во время посадки. Разряд попал в фюзеляж лайнера. О пострадавших не сообщается.

Известно, что самолет уже отстранен от дальнейших полетов. После осмотра техниками, в аэропорт базирования Внуково Boeing отправился без пассажиров. Его следующий рейс Сочи-Москва отменен. Людей отправили в пункт назначения другими рейсами.