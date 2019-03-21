Tele2 нарастила интернет-продажи

Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы сегмента электронной коммерции в 2018 году. Оператор отмечает всё большую популярность этого канала продаж среди абонентов: интернет-трафик на сайте Tele2 удвоился год к году, а выручка выросла на 17%.

Мобильный оператор Tele2 продолжает активно развивать канал онлайн-продаж в России. Количество заказов в интернет-магазине оператора по всей стране выросло на 12% год к году. В прошлом году выручка от клиентов, подключившихся к сети Tele2, увеличилась более чем на 17%. Положительную динамику демонстрирует и доля переходов по MNP от общего числа онлайн-подключений: она достигла 16% по итогам 2018 года.

В Приволжье пользователи интернет-магазина Tele2 чаще всего приобретают SIM-карты. По статистике оператора, абоненты, которые подключились онлайн, в среднем вдвое дольше пользуются SIM-картой, чем те, кто стал клиентом с помощью офлайн-каналов. По итогам 2018 года большинство абонентов Приволжья при подключении к оператору через онлайн-канал выбирает тарифные планы «Мой онлайн» и «Мой разговор». Услуга «Красивые номера» по-прежнему остается востребованной среди абонентов оператора: доля продаж таких номеров превысила 20% по итогам 2018 года.

Клиенты интернет-магазина Tele2 в Приволжье могут получить свой заказ в любом из 490 фирменных салонов связи компании. При этом сформировать онлайн-заказ посетитель может и непосредственно в салоне оператора с помощью интерактивный панели обслуживания. Виртуальные витрины позволяют посетителям получить актуальную информацию о действующих тарифах, выбрать номер и в режиме реального времени оформить заявку на подключение к оператору. Такими панелями оснащены уже 75 точек продаж и обслуживания Tele2 в Приволжье.

Кроме того, с прошлого года получить интернет-заказ клиенты Tele2 могут с помощью курьерской доставки. Услуга доставки заказа курьером работает в пяти регионах Приволжья – в Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Татарстане. За 2018 год продажи по доставке онлайн-заказов в этих регионах выросли на 37%, более 40% таких заказов – это заявки на переход в сеть Tele2 с сохранением номера (MNP - mobile number portability). До конца апреля оператор планирует запустить услугу доставки во всех регионах обслуживания на территории макрорегиона «Волга».

Самыми активными клиентами интернет-магазина в Приволжье стали люди от 25 до 34 лет – их доля составила 46% посетителей сайта Tele2. Следом идут возрастные группы 35-44 года и 18-24 года (26% и 18% трафика соответственно). Доли мужчин и женщин в числе посетителей онлайн-магазина Tele2 на территории макрорегиона практически равны: 53% и 47% соответственно.

Михаил Голубев, директор по электронной коммерции Tele2:

«Tele2 успешно реализует стратегию «Другие правила», и направление электронной коммерции не стало исключением: в течение всего прошлого года мы наблюдали рост популярности интернет-магазина Tele2 в России. Об этом свидетельствует положительная динамика наших операционных и финансовых показателей: количества заказов, выручки и переходов по MNP. Такие результаты подтверждают востребованность услуг электронной коммерции Tele2. Однако в 2018 году мы фокусировались на комфортном сервисе для клиента не только в момент оформления заказа на сайте, но и на этапе доставки. В дальнейшем мы продолжим совершенствовать и повышать качество обслуживания, чтобы подключаться к Tele2 онлайн было максимально просто и удобно».

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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