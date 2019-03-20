2019-03-20T15:00:05+03:00
Происшествия

"Ты на кого руку поднял?": в центре Казани водитель набросился на пожилого охранника, который попросил его убрать машину

Драка попала на видео, где отчетливо были видны удары [видео]
Лика ИСАЕВА
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В ходе конфликта молодой человек стащил с пожилого охранника одежду.В ходе конфликта молодой человек стащил с пожилого охранника одежду.Фото: скриншот с видео
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Шокирующее видео появилось в соцсетях днем 20 марта. Девушка-очевидец заметила конфликтную ситуацию на улице Лево-Булачной между домами №30 и №32.

- Сегодня я шла и на моих глазах произошла неприятная ситуация. В самом центре Казани на Булаке припарковался пацанчик, куда парковаться видимо было нельзя, то ли там частная парковка, то ли платная и охранник попросил убрать или оплатить парковочное место, но все очень быстро перешло в драку, - написала девушка в сопровождении к видео.

На кадрах видно, как молодой парень, по всей вероятности, водитель припаркованного "КИА Рио", мертвой хваткой вцепился в пожилого сотрудника ЧОП и несколько раз ударил его коленом в грудь.

В центре Казани водитель набросился на пожилого охранника, который попросил его убрать машину.соцсети

Парень кричал, что это охранник бил его, а не наоборот: "Ты на кого руку поднял? Ты ударил меня". Охранник, с которого в результате нападения молодой человек практически сорвал рубашку, утверждал обратное и заявил, что сейчас прибудет подкрепление: "Ты погоди, сейчас ребята подойдут".

Автор ролика сделала предположение, что охранник подошел с замечанием, что водитель припарковал свой автомобиль в неположенном месте, и тогда началась драка.

Молодой человек бил пенсионера профессионально - такой удар используется бойцами в муай-тай, летвей, кикбоксинге, каратэ и другим видам контактных единоборств. Удар коленом весьма болезненный, он может сломать ребра противнику или стать причиной остановки сердца.

К этому видео в соцсетях уже почти 200 комментариев. В основном, казанцы встали на сторону охранника

- На пожилых людей ногами-то, - замечает интернет-пользователь Андрей Григорьев.

Ему вторит Артур Бойко: "Упал в глазах молодой паренек".

Пользователь с ником Babai Babai замечает: "Бить старика конечно же легко. Полез бы он на здорового охранника?".

Чем закончился конфликт. не сообщается. При этом, казанцы в соцсетях уже готовятся к поиску дебошира, чтобы "объяснить. как надо себя вести со взрослыми".

ИСТОЧНИК KP.RU

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