2019-03-20T16:39:54+03:00
Дом. Семья

Пара татарстанских орланов улетели жить на Украину?

Из пятерых птенцов в республику пока вернулся только Раиф [фото, схема]
Лика ИСАЕВА
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Зевс и Гера в своем гнездеЗевс и Гера в своем гнездеФото: Из материалов пресс-службы
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В 2018 году специалисты татарстанского Волжско-Камского заповедника провели перепись птенцов орланов-белохвостов, которые появились на свет на территории заповедника.

Их переписали, пометили трекерами - GPS-навигаторами, которые позволяют отследить месторасположение птиц с точностью до 10 метров. Такой маяк имеет связь со спутником, и включается самостоятельно несколько раз в году.

- Молодежь на зиму улетает дальше взрослых птиц, - сообщил в соцсетях сотрудник Национального парка "Нижняя Кама" Ринур Бекмансуров. - С Татарстана все летят в юго-западном направление и некоторые зимуют на Украине, что мы неоднократно проверили с помощью кольцевания. Еще лучше это показали трекеры с которыми сейчас летают 5 молодых орланов из Татарстана.

Орнитологи национального парка "Нижняя Кама" изучили последние данные этих маячков. Выяснилось, что из пяти молодых птиц на родину - в Татарстан, уже вернулся орлан, получивший имя Раиф.

Он нашел для себя новые охотничьи угодья - поселился под Казанью. На пути в республику находится орлан Атабай - его данные зафиксированы в Волгоградской области. Нашлась и молодая самка Мёша - она охотится в Саратовской области.

Места, где сейчас находятся молодые орланы из Татарстана Фото: Из материалов пресс-службы

Места, где сейчас находятся молодые орланы из ТатарстанаФото: Из материалов пресс-службы

Еще пара - Сара и Макар, живут на Украине, возле Кременчугского водохранилища. Пока не известно, остались ли они там навсегда, или чуть позже все-таки вылетят на родину.

Гера обустраивает свое гнездо. В ход идут даже вот такие дубинки Фото: Из материалов пресс-службы

Гера обустраивает свое гнездо. В ход идут даже вот такие дубинкиФото: Из материалов пресс-службы

Тем временем все желающие могут при помощи установленной над гнездом видеокамере в режиме онлайн наблюдать за парой орлов - Зевсом и Герой. Краснокнижнные птицы, похоже, создали пару. Гера активно вьет гнездо, но ночует на ближайшем дереве. Зевс тем временем прилетает помогать подруге, но пока Гера не снесла яйцо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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