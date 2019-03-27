Количество потребляемой энергии будут считать «умные» счетчики

С помощью проводящейся в республике интеллектуализации электрической сети жители частного сектора смогут «забыть» об ежемесячной обязанности по съему и передаче показаний приборов учета электрической энергии. Важно, что установка и дальнейшее обслуживание счетчиков производятся за счет «Сетевой компании» - потребитель никаких затрат по подключению счетчика не несет.

Татарстанские энергетики приступили к реализации масштабной программы - в 29 районах Республики Татарстан в этом году будет установлено 132 тысячи «умных» счетчиков. Толчком к цифровизации электроэнергетического комплекса послужил принятый Государственной думой в конце прошлого года закон, в рамках которого сформулированы новые подходы по установке приборов учета.

К слову, в Татарстане такие приборы впервые установили еще в 2016 году. Правда, сделали это локально - в казанском поселке Самосырово - и в качестве пилотного проекта. Тем не менее за пару лет такая система контроля за качеством подачи и потребления электричества успешно зарекомендовала себя: потери электроэнергии были снижены с 24 до 8 процентов. Теперь же переход на автоматизированный контроль происходит по всей Республике Татарстан.

«Комсомольская правда» разобралась в особенностях установки оборудования и его преимуществах как для энергетической компании, так и для самих потребителей.

СНАЧАЛА ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ

По требованию закона, интеллектуальные системы учета должны установить у всех потребителей до июля 2020 года. Потом будет еще полтора года на то, чтобы наладить информационный обмен данными между сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками. Последнее необходимо для взаиморасчетов по поставкам электроэнергии.

В настоящее время работы полным ходом ведутся в Казани. В первую очередь оборудование устанавливают в местах максимальных технических и коммерческих потерь.

Так, монтаж проводят в частном секторе города: в поселках Сухая Река (Авиастроительный район) и Новая Сосновка (Советский район).

Всего по Восточному району электрических сетей, обслуживающему Советский район Казани, в этом году запланирована установка более 13 тысяч счетчиков, рассказал «Комсомолке» начальник Восточного РЭС КЭС Алмаз Мирзагитов.

- Также по данной программе запланирована установка многофункциональных приборов учета электрической энергии в поселках Константиновка, Дербышки, Киндери, Аки, Царицынский Бугор, а после перейдем к установке в трансформаторных подстанциях, - сказал он.

В частном секторе свой прибор учета появится у каждого домохозяйства. По словам директора Казанских электрических сетей Рафаиля Закирова, в рамках реализации Энергосервисного контракта (ЭСК) только в этом году в Казани планируется смонтировать свыше 51 тысячи «умных» счетчиков ISKRAEMECO, чуть больше половины из них установят в частном секторе.

Вся работа выстроена так, чтобы потребитель испытывал как можно меньше неудобств: сначала специалисты монтируют оборудование в частных домохозяйствах и на трансформаторных подстанциях (без доступа в частную собственность), а потом, предупредив население, практически единовременно осуществляют переход со старых систем на новое оборудование. От самих потребителей в последующем потребуется лишь подписать документы о приемке работ.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

Установку и последующее обслуживание оборудования подрядные организации осуществляют за счет финансирования ОАО «Сетевая компания». Несмотря на все затраты, руководство компании уверено в экономической перспективности проекта. Во-первых, само оборудование уже успело зарекомендовать себя в Европе и признано одним из лучших как по цене, так и по качеству.

- Кроме того, оно отвечает всем требованиям российского стандарта, - рассказал Рафаиль Закиров.

С его слов, у нового оборудования существенно увеличен гарантийный срок эксплуатации - государственную поверку необходимо будет проводить раз в 16 лет.

К слову, ОАО «Сетевая компания» не первый год ведет непрерывную работу по снижению объемов потерь в своих сетях. В течение последних семи лет этот показатель сократили на 24 процента, а за 2017 год отчетные потери составили лишь 6,8 процента. Подобный уровень достигнут в том числе благодаря развитию автоматизированных систем учета электроэнергии.

Одним из главных преимуществ такого перевооружения станет оперативность взимодействия компании с экстренными службами и абонентами.

- Мы будем видеть в онлайн-режиме каждый дом, а не просто магистраль и улицу. Информацию об отключениях мы будем получать даже раньше самих пользователей, - пояснил Рафаиль Закиров. - Отслеживать и контролировать ситуацию будут в специальном диспетчерском центре, откуда информация будет передана энергоснабжающей организации.

Кроме этого, энергетики смогут дистанционно переводить потребителей на новые тарифы, восстанавливать электроснабжение после каких-либо ограничений или отключений или, напротив, отключать жилой объект от питания в целях безопасности в случае чрезвычайных ситуаций.

Определенную нагрузку эта модернизация снимет и с населения. Например, жители частного сектора смогут полностью забыть о ежемесячной подаче показаний счетчика - все данные с приборов учета будут автоматически поступать в «Татэнергосбыт».

«ПИРАМИДА» ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ

Кстати, следить за происходящим в режиме реального времени чуть позже получат возможность не только энергетики, но и сами потребители.

- После установки приборов учета абоненты смогут пользоваться специальным мобильным приложением, - отметил Рафаиль Закиров.

Так, по его словам, при помощи мобильного телефона жители смогут отслеживать потребление электричества в доме в режиме онлайн. Да что там, сколько электричества потребляет тот или иной прибор или как дорого обходится освещение какой-нибудь из комнат, можно будет узнать, не выходя из дома: «умный счетчик» будет показывать актуальные данные. Поэтому потребитель сам сможет оптимизировать свои расходы и контролировать качество поставляемой электроэнергии.

Как уточнили в ОАО «Сетевая компания», функционал приложения «Пирамида» в настоящее время тестируется. Ссылки для скачивания и инструкции по использованию появятся на сайте компании. Кроме этого, аналогичные возможности потребители получат на сайте «Сетевой», зарегистрировав личный кабинет.