В гендерные праздники мужчины в Татарстане оказались многословнее женщин

Мобильный оператор Tele2 сравнил итоги пользовательской активности абонентов Татарстана в гендерные праздники. В Международный женский день Tele2 зафиксировала наиболее высокую активность абонентов как в части использования голосового трафика и SMS, так и в количестве скачанных гигабайтов.

Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность абонентов Татарстана 23 февраля и 8 марта. По статистике, общее количество голосовых вызовов в Международный женский день на 10% превысило число звонков, совершенных в День защитника Отечества. При этом длительность всех входящих вызовов у женщин в их праздник почти в полтора раза больше разговоров 23 февраля. Традиционно более многословные женщины в праздничные дни неожиданно уступили мужской половине по средней продолжительности одного вызова: по оценке специалистов, в среднем каждое поздравление с 23 февраля длилось около 4 минут, а средняя продолжительность входящего вызова у женщин в их праздник составила 6 минут.

Высокую активность в Международный женский день Tele2 наблюдала и в других каналах связи. Количество SMS, отправленных мужчинами в этот праздник, на 30% превысило аналогичный показатель, зафиксированный оператором в День защитника Отечества. В связи с растущей популярностью соцсетей и мессенджеров Tele2 также сравнила использование интернет-трафика в праздничные дни. Количество скачанных гигабайтов в Международный женский день на 10% превышает объем data-трафика, использованного 23 февраля.

Кроме того, Tele2 проанализировала появление новых устройств в своей сети 23 февраля и 8 марта. Оператор предположил, что смартфоны могли стать подарком к одному из гендерных праздников. По статистике, количество таких гаджетов у мужчин в День защитника Отечества выросло на 15% больше, чем у женщин 8 Марта. Среди устройств премиум-класса женщинам в подарок чаще выбирали смартфоны Apple, в качестве мужского подарка клиенты преимущественно покупали гаджеты Samsung. Смартфоны из категории топ-брендов Honor, Huawei, Xiaomi, Meizu одинаково часто дарили и мужчинам, и женщинам.

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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