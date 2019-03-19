КАК КАЗАНЦЫ ПОЗДРАВЛЯЛИ ДРУГ ДРУГА В ПРАЗДНИКИ

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) проанализировал интернет-трафик в сети и предпочтения россиян в магазинах и интернет-магазине Билайн 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Результаты представлены Билайн.Аналитика.

КАЗАНЦЫ ПРЕДПОЧЛИ ЗВОНКАМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В МЕССЕНДЖЕРАХ

Клиенты Билайн активно поздравляли своих родных и близких с праздниками.

В отличие от прошлого года, количество звонков снизилось на 10%, но при этом длительность звонков выросла. Средняя продолжительность разговора в праздники составила 106 секунд. В Казани число звонков снизилось на 12%, а средняя длительность звонка абонента составила 1,5 минуты.

В этом году клиенты Билайн предпочли поздравлять друг друга в мессенджерах. В целом по России на праздники 60% трафика пришлось на сеть 4G, что на 20% выше, чем в прошлом году. Казанские абоненты оператора были еще более активны: объем интернет-трафика в сети 4G составил почти 70% от общего объема трафика мобильного интернета.

В День Защитника Отечества объем интернет-трафика в сети 4G во всей России вырос в 2,1 раза, Казани в 2,2 раза. 8 марта объем 4G-трафика во всей России вырос в 2 раза, в Казани – в 1,9 раза.

За 2018 год в Республике Татарстан компания на 67% увеличила количество базовых станций, обеспечивающих скоростной доступ в мобильный интернет. Каждая новая 4G базовая станция увеличивает ресурсы сети. Это позволяет абонентам загружать более объемный контент: отправлять видео поздравления в мессенджерах и моментально скачивать анимированные открытки, вести онлайн-трансляции в социальных сетях и пользоваться другими услугами на высоких скоростях.

ВСЕ ОТТЕНКИ КРАСНОГО НА ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ

На День всех влюбленных традиционно покупатели выбирали смартфоны ярких расцветок. В ТОП-самых востребованных смартфонов вошли устройства разных оттенков красного. Доля продаж смартфонов в целом в этом году в магазинах и интернет-магазине Билайн выросла более, чем в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Большинство в дополнение к смартфону покупали чехол и только треть покупателей – селфи-палки и беспроводные наушники. Продажи аксессуаров выросли почти на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя цена аксессуаров увеличилась на 66%.

ПОДАРКИ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Смартфоны в классическом чёрном или синем цветах выбирали в подарок на 23 февраля. Отличительной особенностью покупок в этот период стали размеры приобретенных устройств – предпочтение отдавалось смартфонам с диагональю 6 дюймов. Продажи смартфонов в этот период удвоились в сравнении с прошлым годом. Похожий рост продемонстрировали и аксессуары. Наиболее популярные категории аксессуаров к 23 февраля: защитное стекло, чехол, автомобильный держатель и акустические колонки. Средняя цена смартфона составила 11 700 рублей.

МУЖЧИНЫ БОЛЬШЕ ПОТРАТИЛИ НА ПОДАРКИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ ЖЕНЩИН

Международный женский день стал наиболее затратным для покупателей в сравнении с февральскими праздниками этого года. Выручка от продажи смартфонов и аксессуаров 8 марта показывает стабильный рост в сравнении с 14 и 23 февраля, так и год к году. Повышенным спросом пользовались смартфоны красного и черного цветов с высоким разрешением камеры. Средняя цена смартфона на 8 марта более 12 000.

В этом году на 8 марта пришелся старт продаж новой флагманской линейки Samsung Galaxy s10. Доля продаж новых смартфонов Samsung s10, s10+ и s10e в рамках trade in составил примерно 15% от общего числа продаж новинок. Чаще всего покупатели новых смартфонов сдавали флагманы Samsung предыдущих поколений.

Самыми покупаемым смартфонами в период праздников были устройства Samsung, Honor, Apple, Xiaomi, Huawei, Nokia. Объем покупок в штучном выражении, а также выручка от продажи аксессуаров за все праздники выросли более, чем в 2 раза по сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом четверть покупателей приобретали устройства в кредит или в рассрочку.

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