"Оксана я, так между прочим, с поселка около Челнов": Шнуров написал стихотворение для Собчак от лица девушки из Татарстана

Известный музыкант Сергей Шнуров выложил на своей странице в Инстаграме стихотворение, которое, по факту, адресовал Ксении Собчак. Между лидером "Ленинграда" и телеведущей уже давно возник конфликт, который перерос в эдакий стихотворный баттл. Звезды шоу-бизнеса обмениваются строками, причем, зачастую, собственного сочинения.

На сей раз Шнуров, взяв за основное фото к посту скриншот с сообщения Собчак, где та цитировала "Я помню чудное мгновение" Пушкина.

"Ни холодно, ни горячо. Только проснулся. На натощак. Решил подумать ни о чём, можно сказать, что про Собчак", - написал Шнуров.

Дальше же следовало само стихотворение. При этом, писал Шнуров от лица блогера Оксаны из Набережных Челнов. В стихотворении девушка обращается к Квентину Тарантино, который, по мнению жительницы татарстанского атограда, прекратил снимать нормальное кино.

"Короче, жду, не то чтоб очень

Я от тебя новых кинов.

Оксана я, так между прочим,

С поселка около Челнов.

Пишу тебе я в интернете.

Я блогер. Все меня не любят.

Пока у мамы моей дети,

Веду страничку на ютьюбе.

Еще когда в посёлке праздник,

Я вроде типа, как Собчак.

В программах там, ну всяких разных,

Ну и в других еще вещах".

В частности написал Шнуров. Привести в материале полностью все стихотворение мы не можем из-за обилия ненормативной лексики. Пока ответа от первой ведущей "Дома 2" не последовало.