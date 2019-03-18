"Оксана я, так между прочим, с поселка около Челнов": Шнуров написал стихотворение для Собчак от лица девушки из Татарстана
Известный музыкант Сергей Шнуров выложил на своей странице в Инстаграме стихотворение, которое, по факту, адресовал Ксении Собчак. Между лидером "Ленинграда" и телеведущей уже давно возник конфликт, который перерос в эдакий стихотворный баттл. Звезды шоу-бизнеса обмениваются строками, причем, зачастую, собственного сочинения.
На сей раз Шнуров, взяв за основное фото к посту скриншот с сообщения Собчак, где та цитировала "Я помню чудное мгновение" Пушкина.
"Ни холодно, ни горячо. Только проснулся. На натощак. Решил подумать ни о чём, можно сказать, что про Собчак", - написал Шнуров.
Дальше же следовало само стихотворение. При этом, писал Шнуров от лица блогера Оксаны из Набережных Челнов. В стихотворении девушка обращается к Квентину Тарантино, который, по мнению жительницы татарстанского атограда, прекратил снимать нормальное кино.
"Короче, жду, не то чтоб очень
Я от тебя новых кинов.
Оксана я, так между прочим,
С поселка около Челнов.
Пишу тебе я в интернете.
Я блогер. Все меня не любят.
Пока у мамы моей дети,
Веду страничку на ютьюбе.
Еще когда в посёлке праздник,
Я вроде типа, как Собчак.
В программах там, ну всяких разных,
Ну и в других еще вещах".
В частности написал Шнуров. Привести в материале полностью все стихотворение мы не можем из-за обилия ненормативной лексики. Пока ответа от первой ведущей "Дома 2" не последовало.
ИСТОЧНИК KP.RU