2019-03-18T16:44:57+03:00
Общество

«Что ты возникаешь, а?»: в Набережных Челнах грузчик магазина затащил ребенка в подсобку и ударил по голове

По информации из соцсетей, компания подростков зашла в магазин, но решила выйти из него, ничего не купив [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скришнотФото: скришнот
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В социальных сетях появилась информация о том, что грузчик одного из продуктовых магазинов по адресу 44/11А на улице Усманова в Набережных Челнах буквально напал на мальчика, который в компании друзей зашел в магазин, но после решил выйти из него, ничего не купив.

- Грузчик данного магазина утащил ребенка в подсобку, ударил по голове и разбил телефон, - сообщает автор видео.

Соцсети: в Набережных Челнах грузчик магазина затащил ребенка в подсобку и ударил по голове.соцсети

Позже, правда, выясняется, что ребята решили выйти из магазина не через кассу, как это принято, а через турникет. Вероятнее всего, именно это и вызвало подозрение и сотрудников магазина.

Очевидцы, судя по голосу также подростки, сняли на видео и пострадавшего мальчика, и самого грузчика, который свою причастность к избиению несовершеннолетнего на кадрах отрицает.

- Я извиняться не буду. Я ударил ребенка? Он сам головой ударился! Что ты возникаешь, а? – слышны восклицания грузчика.

Интересно, что в комментариях к посту жители татарстанского автограда разделились на два лагеря. Одни считают, что мальчик, вероятнее всего, что-то украл и получил по заслугам, а другие отмечают, что беспредел в этом магазине творится систематически.

- Если бы ему нечего было бы скрывать, он бы не сопротивлялся бы, - считает интернет-пользователь Владислав Волынчук.

- Доверяй, но проверяй, мало ли, - добавляет некто Галюня Галимиова.

- Ребенка? – переспрашивает Юлия Агафонова – Там целый слон стоит! Сейчас такие подростки, надо было не один раз по голове дать.

- Там, бывает, не только молодых ловят, но еще и девушку прессуют, - рассказывает Светлана Гончарова.

Оставшиеся комментаторы пришли к выводу, что на предоставленных видеофрагментах нет доказательства тому, что мальчика действительно затащили в подсобку, ударили по голове и лишили телефона. А на кадрах подростка и вовсе держат две сотрудницы магазина, а не грузчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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