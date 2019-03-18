В Чебоксарах во время пожара в приюте для бездомных животных погибла его владелица, а также 13 собак и кошек

Огонь в одноэтажном частном доме на улице Ватутина в Чебоксарах вспыхнул в 3.00 в воскресенье, 17 марта. В этом доме и на его участке располагался пункт передержки для собак и кошек "Барбоскин&".

К сожалению, владелица дома и приюта 55-летняя кинолог Татьяна Иванова не успела покинуть горящее строение и погибла. Сгорели крыша дома и веранда.

Вместе с ней погибли 13 собак и 5 кошек. Самые маленькие, те, кто нуждался в тепле: котята, щенки, больные животные. Их держали в помещении, и выбраться самостоятельно они не смогли.

Огонь и приехавшие пожарные автомобили напугали собак, содержащихся в вольерах и на цепях рядом с домом. Они сорвались с привязи и убежали, но вскоре вернулись и бегали по участку, где шли спасательные работы.

Узнав, что произошла трагедия, на место пожара выехали волонтеры и кинологи. Они смогли обнаружить и поймать 17 сбежавших собак. Часть из них сразу обрели новых хозяев, часть переехала в другие пункты передержки. По предварительным данным, на территории сгоревшего приюта содержались 40 собак.

Причины возгорания будут выяснять в МЧС Чувашии.