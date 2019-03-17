«Рубин» проиграл в третьем матче подряд, а капитан команды сломал ногу

Казанский «Рубин» дома проиграл «Ростову» в матче 20 тура чемпионата России - 0:2. Клуб из столицы Татарстана как и в прошлых играх этой весной вышел на поле в составе почти полностью из российских игроков. Единственным легионером в составе стал хорватский защитник Филип Уремович.

Казанцы как и в прошлых играх этой весной вышли на поле в составе почти полностью из российских игроков.Фото: Алина НИЗАМОВА

Во встрече не смог принять участия воспитанник клуба Артур Сагитов. На одной из тренировок форвард сломал нос, но игру он не пропустил. 19-летний футболист поддерживал своих партнеров с фан-сектора «Казань Арены» вместе с болельщиками.

Артур Сагитов поддерживал своих партнеров с фан-сектора «Казань Арены» вместе с болельщиками.Фото: Алина НИЗАМОВА

Ростовской командой у бровки руководил Виталий Кафанов. Тренер на прошлой неделе покинул «Рубин», перейдя в «Ростов» на должность старшего тренера. В этой игре Кафанов подменял отбывавшего дисквалификацию главного тренера команды Валерия Карпина, который наблюдал за игрой из вип-ложи.

Виталий Кафанов.Фото: Алина НИЗАМОВА

В первом половине команды показали равную игру с небольшим количеством голевых моментов. В середине тайма нападающий ростовской команды Бьорн Сигурдарсон мог вывести вперёд свою команду, но совместными усилиями Егора Бабурина и Владимира Граната «Рубин» спас свои ворота. В концовке тайма открыть счёт мог защитник казанцев Ибрагим Цаллагов. Футболист обыграл голкипера ростовчан Сергея Песьякова, но пробил мимо ворот.

В концовке тайма открыть счёт мог защитник казанцев Ибрагим Цаллагов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Во второй половине команды продолжили играть в схожий футбол, но в последней 10-минутке ростовчане смогли провести две опасные атаки, и обе завершились голами. Дублем отметился Роман Ерёменко, который ранее выступал за казанский клуб с 2011 по 2014 годы. В моменте со вторым голом ему ассистировал другой экс-игрок «Рубина» Ивелин Попов. Для Ерёменко эти голы стали первыми после отбытия двухлетней дисквалификации за употребление кокаина. В последний раз футболист забивал летом 2016 года.

Дублем отметился Роман Ерёменко.Фото: Алина НИЗАМОВА

За несколько минут до завершения встречи травму получил Гранат. Капитан казанцев после стыка на своей половине поля получил перелом малоберцовой кости. О сроках восстановления клуб пока не сообщил, но, вероятно, в этом сезоне защитник уже не сыграет.

За несколько минут до завершения встречи травму получил Гранат.Фото: Алина НИЗАМОВА

Для команды из Казани это поражение стало третьим подряд. В турнирной таблице «Ростов» благодаря этой победе опередил «Рубин» и поднялся на 6-е место. Казанцы опустились на 7-ю строчку.

Казанцы опустились на 7-ю строчку.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Играли хорошо, незаслуженно проиграли, не по делу, я считаю. Не повезло, не использовали свои шансы, - прокомментировал игру нападающий «Рубина» Александр Бухаров, - «Ростов» играл в простой футбол: набросы, подбор. Они, конечно, тоже создавали моменты, но по игре мы выглядели лучше, я думаю.

Александр Бухаров и Сергей Песьяков.Фото: Алина НИЗАМОВА

– В целом, неплохую игру провели, но такого усиления на заменах, как у «Ростова», у нас нет. Ну и конечно, контратаки. Мастерство Ерёменко и Попова в конце сказалось, - заметил после матча главный тренер команды Курбан Бердыев.

Следущий матч казанцы сыграют 30 марта на выезде против красноярского «Енисея».Фото: Алина НИЗАМОВА

Следущий матч команда из столицы Татарстана проведёт 30 марта. Ей предстоит сыграть на выезде против красноярского «Енисея».