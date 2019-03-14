2019-03-14T16:53:20+03:00
Общество

Tele2 в Приволжье удвоила объем услуг для госзаказчиков

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Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы с государственными заказчиками в 2018 году. За отчетный период оператор удвоил число выигранных тендеров на оказание услуг мобильной связи государственным клиентам в Приволжье. Новыми партнерами оператора стали городские администрации, структуры РЖД, профсоюзные организации и др.

Объем выигранных тендеров на обеспечение сотовой связью в Приволжье вырос вдвое по сравнению с 2017 годом. Новыми клиентами Tele2 в прошлом году стали федеральные и региональные государственные структуры: АО «Федеральная пассажирская компания» в Нижнем Новгороде, Казани, Кирове и Ижевске, Фонд социального страхования (ФСС) в Нижнем Новгороде и Ульяновске, администрации Дзержинска Нижегородской области и столицы Удмуртии - Ижевска, таможня Татарстана, служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области, профсоюзные организации и другие.

Услугами оператора продолжают пользоваться законодательные собрания Нижегородской и Ульяновской областей, территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан, структуры госкорпорации «Росатом». Клиентами Tele2 остаются такие региональные государственные структуры как главное управление МЧС РФ и управление гражданской защиты в Ульяновской области, филиалы «Почты России» и «Почта Банка», территориальные отделения Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ. Связь Tele2 используют в работе региональные министерства промышленности и управления федеральной налоговой службы, а также департаменты лесного и рыбного хозяйства на территории Приволжья.

Tele2 не только предоставляет B2G-клиентам качественную мобильную связь, но и предлагает им доступ к своей аналитике «больших данных». Сервисы на основе big data набирают популярность среди заказчиков в B2B-сегменте, а самый востребованный продукт на основе «больших данных» для государственных заказчиков – отчеты по геоаналитике. Они используются для учета и контроля массовых перемещений граждан, оптимизации уборки городских территорий, расчета туристических потоков и планирования транспортной инфраструктуры.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:

«Работа с государственными заказчиками – приоритетное для нас направление, и в 2018 году мы укрепили свои позиции: все чаще государственные и общественные организации в качестве основного поставщика услуг связи выбирают Tele2. Мы знаем, что государственным клиентам важен высокоскоростной интернет на всей территории России. Учитывая данную потребность, мы инвестируем значительные средства в развитие сетей. Это подтверждается данными Роскомнадзора, который признал Tele2 лидером по темпам строительства инфраструктуры LTE. Динамика роста выручки и числа новых клиентов свидетельствует о верно выбранной стратегии как в корпоративном, так и в государственном сегменте».

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративных сайтах и в социальных сетях:

Tele2

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ИСТОЧНИК KP.RU

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